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Çocuktan Al Haberi sunucu Doğa Rutkay’a Evrim Akın’dan tam destek geldi!

05.10.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Çocuktan Al Haberi sunucu Doğa Rutkay’a Evrim Akın’dan tam destek geldi!

2017 yılında Show TV ekranlarına gelmeye başlayan Çocuktan Al Haberi sunuculuğunu sevilen oyuncu Evrim Akın yapıyordu. Ara veren programın yeni sezonunda sunucu değişikliği yaşandı. Evrim Akın’ın yerine başarılı oyuncu Doğa Rutkay Kamal sunuculuk görevini üstlendi. Çocuktan Al Haberi programının yeni sezonda yayınlanan birinci bölümünün sonrasında ilk yorum Evrim Akın’dan geldi.

Hafta sonu ekranlara gelen eğlenceli program Çocuktan Al Haberi Doğa Rutkay’ın sempatik tavırlarıyla kahkaha tufanı yaratmayı sürdürüyor. Birinci bölümünde daha geçtiğimiz yıllarda katılan çocukları konuk eden Doğa Rutkay’a sevilen programın daha önceki sunucu Evrim Akın’dan ilk yorum geldi.

‘DAHA YENİ TANIŞIYORUZ’

doğa rutkay

Her hafta sonu Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Çocuktan Al Haberi programının birinci bölümünün ardından Doğa Rutkay sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Programdan karelerini paylaşan Rutkay fotoğrafına, “Tüm minnoşkalar ve kendi adıma bizi sevip hemen bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm de bu güzel evlatların annelerine ve babalarına. Daha yeni yeni tanışıyoruz ama her bölüm onlara hayran kalıyorum. Böylesine iyi kalpli, akıllı, meraklı ve hayal dünyaları böylesine kocaman olan evlatları , geleceğimizi yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkürler. Her haftanın sonunda yeni maceralarla karşınızdayız” notunu ekledi. Güzel oyuncunun izleyicisine teşekkür ettiği paylaşımına Evrim Akın da destek verdi.

EVRİM AKIN’DAN DESTEK

evrim akın

Daha önceki sezonlarda Çocuktan Al Haberi programını sunan Evrim Akın, yakın dostu Doğa Rutkay’ı tebrik etti. Programın ilk bölümünün sonrasında Akın Doğa Rutkay’ın paylaşımına, “Harika bir sunum, muhteşem bir enerji, olağanüstü benim canım. Emeğine, yüreğine sağlık. Senden başkası zaten olamazdı. Çocuklarını ve seni kucaklıyorum. Bol reyting, bol baaşrı ve sağlık sizlerle olsun. Allah yolunu bahtını hep açık tutsun” yorumunu yaptı.

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