Çocuktan Al Haberi sunucu Doğa Rutkay’a Evrim Akın’dan tam destek geldi!

Hafta sonu ekranlara gelen eğlenceli program Çocuktan Al Haberi Doğa Rutkay’ın sempatik tavırlarıyla kahkaha tufanı yaratmayı sürdürüyor. Birinci bölümünde daha geçtiğimiz yıllarda katılan çocukları konuk eden Doğa Rutkay’a sevilen programın daha önceki sunucu Evrim Akın’dan ilk yorum geldi.

‘DAHA YENİ TANIŞIYORUZ’

Her hafta sonu Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Çocuktan Al Haberi programının birinci bölümünün ardından Doğa Rutkay sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Programdan karelerini paylaşan Rutkay fotoğrafına, “Tüm minnoşkalar ve kendi adıma bizi sevip hemen bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm de bu güzel evlatların annelerine ve babalarına. Daha yeni yeni tanışıyoruz ama her bölüm onlara hayran kalıyorum. Böylesine iyi kalpli, akıllı, meraklı ve hayal dünyaları böylesine kocaman olan evlatları , geleceğimizi yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkürler. Her haftanın sonunda yeni maceralarla karşınızdayız” notunu ekledi. Güzel oyuncunun izleyicisine teşekkür ettiği paylaşımına Evrim Akın da destek verdi.