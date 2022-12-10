HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Çok bildiğimiz kurumsal firma" Araba kiralamak istedi internete yazdı başına gelmeyen kalmadı... Artık bu yöntemi kullanıyorlar!

"Çok bildiğimiz kurumsal firma" Araba kiralamak istedi internete yazdı başına gelmeyen kalmadı... Artık bu yöntemi kullanıyorlar!

10.12.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten araç kiralamak isteyenler yanlış tercih yaptıklarında bir anda dolandırıcıların eline düşebiliyorlar. Benzer bir olay, Diyarbakır'da araba kiralamak isteyen bir çiftin başına geldi. Giyim sektöründe çalışan Mehtap ve Mahmut Taş çifti, acil olarak Ankara'ya gitmek üzere internetten bir araç kiralama şirketinin numarasını aradı. Ancak çift, kurumsal araç kiralama şirketinin ismi kullanılarak açılmış sayfaya tıklamıştı. İletişime geçtikleri şahıslar, çifti 7 bin 200 TL dolandırdı.

Araç kiralama, şehirlerarası seyahatte sıklıkla kullanılan ulaşım yöntemlerinden bir tanesi. Ancak araç kiralama yaparken, özellikle iletişime geçilen firmayı doğru seçmek ve güvenilirliğinden emin olmak gerekiyor. Aksi takdirde Diyarbakır'da yaşanan Mehmet-Mahmut Taş çifti gibi dolandırıların hedefi olunabiliyor. Giyim sektöründe çalışan Taş çifti, işleri sebebiyle Ankara'ya gitmek üzere internetten otomobil kiralamak istemişti. Hayatlarının şokunu yaşatan olay ise bundan sonara başladı...

internet-uzerinden-arac-kiralamak-isteyen-cift-dolandirildi_1973_dhaphoto2

O TALEPTEN SONRA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADI

Kurumsal şirketin isminin kullanılarak açılan internet sitesine tıklayan Taş çiftinin iletişime geçtiği kişiler, önce 1000 TL depozito, 3 günlük kiralama bedeli olarak 1200 TL ve sigorta bedeli olarak da 5 bin TL talep etti. Taş çifti, 3 ayrı havaleyle 7 bin 200 TL gönderdi. Bu kişiler, bu kez de 5 bin TL daha talep edince çift, dolandırıldıklarını anladı. Taş çifti, telefonlara da cevap alamayınca adliyeye gidip şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

internet-uzerinden-arac-kiralamak-isteyen-cift-dolandirildi_1973_dhaphoto3

"ÇOK HIZLI HAREKET ETTİĞİMİZ İÇİN HATAYA DÜŞTÜK"

Mehtap Taş, gece, çok acil Ankara'ya gitmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu sebeple çok bildiğimiz kurumsal firmanın kiralama şirketini aradık. İnternetten aradığımız numaraya ulaştığımda bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçmek istediler. İlk önce 1000 TL depozito ücreti, 1200 TL 3 günlük kiralama bedeli, 5 bin TL de aracın sigortası bedeli olmak üzere 3 ayrı havaleyle para transferi gerçekleştirdik. Sonradan dolandırıldığımızı fark ettik. Çünkü süre kısıtlaması koydular, 10 dakika süre belirtip bizi sıkıştırdıkları için hızlı attık paraları. Sonrasında engellendik telefonlar tarafından. Toplam 7 bin 200 TL olmak üzere para transferi gerçekleştirdik, şimdi de arama yaptığımızda tekrar bizi engelliyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün itibarıyla suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bütün planlamalarımız aksadı, çok hızlı hareket ettiğimiz için böyle bir hataya düştük. Normalde bilinçli insanlarız, böyle durumlara karşı bilinçliydik. Kesinlikle 444'lü numaralar haricinde kimseyle iletişime geçmemelerini tavsiye ederim" dedi. (DHA)

internet-uzerinden-arac-kiralamak-isteyen-cift-dolandirildi_1973_dhaphoto4

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca... Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

internet-uzerinden-arac-kiralamak-isteyen-cift-dolandirildi_1973_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdıLise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdı
İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleriİYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri
Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!
Anahtar Kelimeler:
internet Diyarbakır araç kiralama

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı! 'Demek bi çekiciliğin var işte'

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı! 'Demek bi çekiciliğin var işte'

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.