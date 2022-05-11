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Çok eşli çift, aile kurmak istediğini söyledi! “100’den fazla üçlü ilişki yaşadık”

11.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ta cinsel yaşamlarına dair yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Jess ve Stephen DeMarco çifti, sonunda ilişkilerini tamamlayacak birini bulduklarını söyledi. 13 yıldır devam eden ilişkilerinde çokeşliliği benimsediklerini belirten çift, 20 yaşındaki sevgilileri Mary Neghen’in kendilerini tamamlayan parça olduğunu ve çocuk sahibi olmak istediklerini itiraf ettiler.

Çok eşli çift, aile kurmak istediğini söyledi! “100’den fazla üçlü ilişki yaşadık”

OnlyFans fenomeni çift, son 10 yılda 100’den fazla kadınla üçlü ilişki yaşadıklarını söyleyerek çokeşlilik geçmişlerini detaylarıyla anlattı. İlk tanıştıklarında sevgilisine biseksüel olduğunu anlattığını söyleyen Jess, “Çoklu bir ilişkide aşk çoğalır. Stephen ile tanıştığımda biseksüel olduğumu biliyordu ve o zamanlar çoğunlukla kadınlarla çıkıyordum. Onunla aramızda mükemmel bir uyum olduğunu fark edince kendi kurallarımızı koyarak çokeşliliğe döndük” dedi.

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“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

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Resmi olarak evlenmeyen çift, ilişkilerinin 10. yılı şerefine birbiriyle aynı soyadı paylaşmaya karar verdi. Birbirlerine derin bir tutkuyla bağlı olduklarını söyleyen ikili aralarındaki eksik parçanın ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşıyacak üçüncü bir kişi olduğunu söylediler.

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İlişkilerine Mary’i davet ettiklerini ve düzenli bir birliktelikleri olduğunu söyleyen çift çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Jess, "Yakında hamile kalmaya çalışacağız ve nihai hedef her zaman bir bütün olarak, büyük bir aile olarak yaşamaktır. Ben çocuk istiyorum, Mary çocuk isterse hepimiz bir çatı altında oluruz” dedi.

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