Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesi sosyal medyayı karıştırdı! Yargı dizisinin fanları resmen ayaklandı

Her yıl büyük ilgi gören Altın Kelebek Ödülleri tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çok Güzel Hareketler'de sosyal medyada çokça yorumun yapıldığı ve birçok anın gündem olduğu ödül törenine ilişkin bir skeç yapıldı. Pınar Deniz göndermesi sosyal medyayı karıştırdı.
'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte Pınar Deniz'e benzetilen karaktere ilişkin söylenen sözler seyircinin dikkatini çekti.
Skeçte "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı.
"Zaten yeterince güzelsiniz calışmanıza çok da gerek yok.” sözleri ise izleyenleri rahatsız etti.
'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte Pelin Solmuş karakterini canlandıran Ebru Yücel, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verir."
Konuya ilişkin bir açıklama da skeç yazarı Atakan Çelik'ten geldi:
"Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz."
Pınar Deniz'in yeteneğiyle dalga geçildiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Çok Güzel Hareketler'e tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: