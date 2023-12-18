Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesi sosyal medyayı karıştırdı! Yargı dizisinin fanları resmen ayaklandı

Her yıl büyük ilgi gören Altın Kelebek Ödülleri tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çok Güzel Hareketler'de sosyal medyada çokça yorumun yapıldığı ve birçok anın gündem olduğu ödül törenine ilişkin bir skeç yapıldı. Pınar Deniz göndermesi sosyal medyayı karıştırdı.

İZLEYİCİYİ RAHATSIZ ETTİ

'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte Pınar Deniz'e benzetilen karaktere ilişkin söylenen sözler seyircinin dikkatini çekti.

Skeçte "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı.

"Zaten yeterince güzelsiniz calışmanıza çok da gerek yok.” sözleri ise izleyenleri rahatsız etti.

EBRU YÜCEL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte Pelin Solmuş karakterini canlandıran Ebru Yücel, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verir."

Konuya ilişkin bir açıklama da skeç yazarı Atakan Çelik'ten geldi:

"Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Pınar Deniz'in yeteneğiyle dalga geçildiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Çok Güzel Hareketler'e tepki gösterdi.

"BU MİZAH DEĞİL, DÜPEDÜZ TERBİYESİZLİK!"

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Bu mizah değil. bu dümdüz terbiyesizlik! pınar gayet iyi bir oyuncu. Güzellikle falan alakası yok. Evet çok güzel bir kadın ama yetenekli. Ve canlandıran kişi 'Pınar Deniz'i taklit etmedim' diyor. Ulan saç stiline kadar aynı! Bir de gelmiş yalanlıyor. Bizi salak zannediyor bunlar cidden!"

"Evet, Pınar çok güzel bir kadın ama ödülü almasıyla bunun zerre alakası yok. Kadın dünyanın en iyi oyunculuğunu sergiliyor 3 sezondur. Güzelliği bunun önüne geçemez. Ayrıca bir kadının güzelliği sayesinde torpili olduğunu ima edecek kadar da etik değerleri olmayan bir ekipsiniz."

"Bu mizah değil, alenen hedef göstermedir. Bu arada, programın reytingi Pınar'ın yeteneğinin tırnağı kadar olamayınca biraz(!) kudurulmuş sanırım"









