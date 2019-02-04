Çok nadir rastlanan kar ruloları görüntülendi

BBC BBC
04.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde görüntülendi.

Çok nadir rastlanan kar ruloları görüntülendi

Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

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Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.

Rüzgârın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.

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Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hâlâ yapışkan olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.

51 yaşındaki çiftçi Bayliss, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını, rulolara yaklaştığında ortalarının delik olduğunu gördüğünü anlattı.

Bayliss, Cumartesi sabahı çektiği fotoğrafları BBC ile paylaştı.

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BBC'nin meteoroloji uzmanı Ian Fergusson, kar rulolarının çok ender rastlandığını, bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgâr hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin birlikte çalışması gerektiğini söylüyor.

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KAR RULOSU ingiltere NADİR

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