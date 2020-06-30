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Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! 2 Temmuz'da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre bugün Meclis'e sunulan çoklu baro teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda başlayacak. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklifin detaylarını açıkladı. 28 maddelik teklife göre üye sayısı 5 binden çoksa 2 bin avukat baro kurabilecek; her baro, 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! 2 Temmuz'da başlıyor

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan 28 maddeden oluşan çoklu baro teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda başlayacak.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan "Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplam avukatlarında yüzde 20'sinin oyu ile baro başkanının, sadece bu yüzde 20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa'da yer alan görevleri ile uğraşmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak yerine dar alanda kısa çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Barolarda reform gereği hasıl olmuştur. Bunu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

coklu baro

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baro düzenlemesinin içeriğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir'de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sevk ettik.

Üyes sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. 3 büyük ilde delegasyon antidemokratik bir şekilde belirleniyor. Getirdiğimiz düzenlemeyle her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Her 5 binde bir büyük barolara temsil imkanı sağlıyoruz."

BARO BAŞKANLARI KARŞI ÇIKMIŞTI

Düzenlemeye baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederken, baro başkanları Türkiye'nin dört bir yanından Ankara yürüyüş başlatmış, Ankara girişinde baro başkanlarının önü polis tarafından kesilmişti. Yaklaşık 27 saatlik beklemenin ardından baro başkanlarının Anıtkabir'e çıkmasına izin verilmişti.

ERDOĞAN DÜN DUYURMUŞTU: TEKLİFTE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Kabine toplamntısı sonrası yaptığı açıklamada teklifte kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli görevidir. Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ilgili kanun teklifini yarın (bugün) veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi, hayallerini gerçekleştirmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa bizde bunu yapacağız. Elbette layüsel değiliz."

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