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Colorado'da evlenen ilk eşcinsel çift Onur Ayı'nı kutladı! “Bizim için çok zordu”

07.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde resmi olarak evlenen ilk eşcinsel çift Anne ve Fran Simon, Onur Ayı’nı mutlu bir şekilde kutladı. 2013 yılında hayatlarını birleştirdiklerini ifade eden ikili, mutluluklarını elde etmenin kolay olmadığını ve toplumsal olarak insanların damgalamalarının acı verici olduğundan söz etti.

Colorado'da evlenen ilk eşcinsel çift Onur Ayı'nı kutladı! “Bizim için çok zordu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde resmi olarak evlenen ilk eşcinsel çift olarak tarihe geçen Anne ve Fran Simon, kendilerine yöneltilen acımasız yorumlara ve nefret söylemlerine üzüldüklerini dile getirdiler. Haziran ayı boyunca, LGBTIQA+ topluluğunun ‘Onur Ayı’ kutlamaları yaptığını ve bunu desteklediklerinden söz eden ikili kendi evlilik süreçleri hakkında da konuştu.

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“HER ZAMAN İKİ KEZ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYDIM”

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Fox 31’in haberine göre Simon çifti tam üç kez evlendi. Düğünlerinin beklendiklerinden daha mutlu ve sevgi dolu geçtiğinden söz eden Anna, “2005 yılında ilk düğünümüzü, ailemiz ve arkadaşlarımızla dini bir törenle düzenledik. Ardından küçük bir kutlama yaptık. Sonra 2013'te Colorado'da sivil birlik kuran ilk çift olduk. Denver'da kayıtlı bir evliliği olan ilk çift bizdik” dedi.

Hayatları boyunca kendilerini ifade etmenin zor olduğundan söz eden Anna, “Bizim için çok zordu. Sokakta yürürken elini tutmak isteyip istemediğimi her zaman iki kez düşünmek zorunda kaldım. İnsanlar bizim ne kadar korkunç ebeveynler olduğumuzu söylüyorlar” diye konuştu.

ONUR AYI (PRIDE MONTH) NEDİR?

1969 yılında Stonewall Inn adlı barda baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayaklanmış, kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 gün boyunca sokaklarda çatışılmış, eylemler yapılmıştır. Her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTIQA+ bireyler ve LGBTIQA+ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler bütünüdür.

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