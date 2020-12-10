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Contagion vizyona girdiği yıl bu kadar ilgi görmedi! Google 2020’de en çok aranan film, dizi ve oyuncuları açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.12.2020 07:31 | Son Güncelleme:
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Contagion vizyona girdiği yıl bu kadar ilgi görmedi! Google 2020’de en çok aranan film, dizi ve oyuncuları açıkladı

2020’de Google’da en çok aranan film, dizi ve oyuncular belli oldu. Oscar tarihinde bir ilki yaşatan Paradise, tartışmalı belgesel Tiger King, Usta oyuncu Tom Hanks listede başı çekiyor. 2020’nin en çok aranan filmleri listelerinde göze çarpan bir diğer detaysa 2011 yapımı Contagion (Salgın) filminin zirvede olması.

Google, artık gelenekselleşen 2020’nin en çok aranan film, dizi ve oyuncularını açıkladı. 2020’nin en çok aranan filmi 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film dâhil 4 Oscar’ın sahibi olarak tarihi bir başarıya imza atan Parasite oldu. En İyi Film Oscarı’nı kazanması Parasite’ın popülerliğini daha çok artırırken, İngilizce olmayan yapımlar arasında çok az yapımın başarabildiği kadar geniş bir kitleye ulaştı.

2020’de en çok aranan filmler listesinde Parasite’ı dönem filmleri 1917 ve Little Women takip etti. 2020’de Google’da en çok aranan gerilim filmleri listesine göz attığımızda zirvede 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmini görüyoruz. Contagion (Salgın) filminin zirveye yerleşmesinde koronavirüs salgınının etkisi bulunmakta. Öte yandan Chadwick Boseman’ın zamansız ölümü Black Panther‘ı da yıllar sonra yeniden en çok aranan filmler listesine soktu.

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Google’ın en çok aranan diziler listesine damga vuran şüphesiz ki Netflix oldu. Listenin ilk 10’unun 8’inde Netflix imzası var. Listenin ilk sırasında yıl boyu gündemden düşmeyen Tiger King yer alıyor. Ozark, The Queen’s Gambit, The Last Dance gibi diziler de kullanıcılar tarafından çokça arandı.

Bu yıl en çok aranan oyuncular listesinin ilk sırasında ise koronavirüse yakalanan ilk popüler figürlerden biri olmasıyla uzun süre gündemde kalan Tom Hanks yer alıyor. Onu adı taciz skandalına karışan komedyen Chris D’Elia izliyor.

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN FİLMLER

Parasite
1917
Black Panther
Harley Quinn: Birds of Prey
Little Women
Just Mercy
Bad Boys 3
Sonic the Hedgehog
Contagion
Fantasy Island

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Tiger King
Cobra Kai
Ozark
The Umbrella Academy
The Queen’s Gambit
Little Fires Everywhere
Outer Banks
Ratched
All American
The Last Dance

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR

Tom Hanks
Chris D’Elia
Jada Pinkett Smith
Timothée Chalamet
Ricky Gervais
Amber Heard
Joaquin Phoenix
Danny Masterson
Ryan Dorsey
Lea Michele

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN AKSİYON FİLMLERİ

1917
Black Panther
Birds of Prey
Bad Boys 3
Sonic the Hedgehog
Mulan
The Old Guard
Artemis Fowl
Bloodshot
Extraction

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN DRAM FİLMLERİ

Little Women
Just Mercy
Tenet
365 Days
Jojo Rabbit
The Photograph
Enola Holmes
The Gentlemen
The Hunt
After we Collided

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN GERİLİM FİLMLERİ

Contagion
Fantasy Island
Underwater
The Grudge
The Invisible Man
The Turning
The Devil All The Time
Antebellum
Gretel & Hansel
Knock Knock

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN KOMEDİ FİLMLERİ

Hubie Halloween
Like a Boss
Onward
Trolls World Tour
Borat 2
Spies in Disguise
The Wrong Missy
Dolittle
King of Staten Island
Downhill

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