Contagion vizyona girdiği yıl bu kadar ilgi görmedi! Google 2020’de en çok aranan film, dizi ve oyuncuları açıkladı

Google, artık gelenekselleşen 2020’nin en çok aranan film, dizi ve oyuncularını açıkladı. 2020’nin en çok aranan filmi 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film dâhil 4 Oscar’ın sahibi olarak tarihi bir başarıya imza atan Parasite oldu. En İyi Film Oscarı’nı kazanması Parasite’ın popülerliğini daha çok artırırken, İngilizce olmayan yapımlar arasında çok az yapımın başarabildiği kadar geniş bir kitleye ulaştı.

2020’de en çok aranan filmler listesinde Parasite’ı dönem filmleri 1917 ve Little Women takip etti. 2020’de Google’da en çok aranan gerilim filmleri listesine göz attığımızda zirvede 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmini görüyoruz. Contagion (Salgın) filminin zirveye yerleşmesinde koronavirüs salgınının etkisi bulunmakta. Öte yandan Chadwick Boseman’ın zamansız ölümü Black Panther‘ı da yıllar sonra yeniden en çok aranan filmler listesine soktu.

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Google’ın en çok aranan diziler listesine damga vuran şüphesiz ki Netflix oldu. Listenin ilk 10’unun 8’inde Netflix imzası var. Listenin ilk sırasında yıl boyu gündemden düşmeyen Tiger King yer alıyor. Ozark, The Queen’s Gambit, The Last Dance gibi diziler de kullanıcılar tarafından çokça arandı.