Contagion vizyona girdiği yıl bu kadar ilgi görmedi! Google 2020’de en çok aranan film, dizi ve oyuncuları açıkladı

Google’ın en çok aranan diziler listesine damga vuran şüphesiz ki Netflix oldu. Listenin ilk 10’unun 8’inde Netflix imzası var. Listenin ilk sırasında yıl boyu gündemden düşmeyen Tiger King yer alıyor. Ozark, The Queen’s Gambit, The Last Dance gibi diziler de kullanıcılar tarafından çokça arandı.

Bu yıl en çok aranan oyuncular listesinin ilk sırasında ise koronavirüse yakalanan ilk popüler figürlerden biri olmasıyla uzun süre gündemde kalan Tom Hanks yer alıyor. Onu adı taciz skandalına karışan komedyen Chris D’Elia izliyor.

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN FİLMLER

Parasite

1917

Black Panther

Harley Quinn: Birds of Prey

Little Women

Just Mercy

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Contagion

Fantasy Island

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Tiger King

Cobra Kai

Ozark

The Umbrella Academy

The Queen’s Gambit

Little Fires Everywhere

Outer Banks

Ratched

All American

The Last Dance

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR

Tom Hanks

Chris D’Elia

Jada Pinkett Smith

Timothée Chalamet

Ricky Gervais

Amber Heard

Joaquin Phoenix

Danny Masterson

Ryan Dorsey

Lea Michele

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN AKSİYON FİLMLERİ

1917

Black Panther

Birds of Prey

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Mulan

The Old Guard

Artemis Fowl

Bloodshot

Extraction

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN DRAM FİLMLERİ

Little Women

Just Mercy

Tenet

365 Days

Jojo Rabbit

The Photograph

Enola Holmes

The Gentlemen

The Hunt

After we Collided

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN GERİLİM FİLMLERİ

Contagion

Fantasy Island

Underwater

The Grudge

The Invisible Man

The Turning

The Devil All The Time

Antebellum

Gretel & Hansel

Knock Knock

2020’DE GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN KOMEDİ FİLMLERİ

Hubie Halloween

Like a Boss

Onward

Trolls World Tour

Borat 2

Spies in Disguise

The Wrong Missy

Dolittle

King of Staten Island

Downhill