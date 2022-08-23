MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender "Gülben beni eve kilitledi" demişti! Gülben Ergen'den jet açıklama

Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender "Gülben beni eve kilitledi" demişti! Gülben Ergen'den jet açıklama

23.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde bulunduğu ve kendisini "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmama izin vermiyor" dediği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan Ergen, "Eminim doğrudur, anahtar cebimde" dedi.

Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender "Gülben beni eve kilitledi" demişti! Gülben Ergen'den jet açıklama

Yıllar önce İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Kalender'in bulunduktan sonra Gülben Ergen'in kendisini eve kapattığını iddia etti.

"GÜLBEN ERGEN BENİ EVE KİLİTLEDİ"

Çöp evden sağ şekilde çıkarılan Engür Kalender'in " Gülben Ergen'in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde bekliyor. Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor" dediği iddia edildi.

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'den kötü haber! Evinden 2 kamyon çöp çıkmıştıİbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'den kötü haber! Evinden 2 kamyon çöp çıkmıştı

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen ise hakkındaki iddiaya cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan şarkıcı, "Eminim. Kesin doğrudur, anahtar cebimde" ifadelerini kullandı.

cop-evde-bulunan-sarkici-engur-kalender-gulben-15201699_3308_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Civan Canova'ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyorCivan Canova'ya veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildiMurat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi
Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı! Simge'nin seksi klibi engellenmeye çalışıldı!
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Engür Kalender
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün'den duygusal paylaşım!

Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle sarsılan Emine Ün'den duygusal paylaşım!

Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Adaylık...

Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Adaylık...

İlginizi Çekebilir

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.