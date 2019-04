Çöp tenekesinin altına iki delik açtı! Bakın ne işe yarıyor

Bugüne kadar hiç eve girdiğinizde geceden kalan çöpün o iğrenç kokusunu aldınız mı? Ya da ağzına kadar dolan çöpü çıkarırken, çöp tenekesine taktırıp her yeri çöp yaptığınız bir gün? Bazı insanlar her akşam saat 7'de kapıcının çöpü almasını beklerken çoğu insan çöpü kendi dışarı çıkarıyor. Ancak sorun şu ki çöp tenekesinden poşeti çıkarmak bazen can sıkıcı bir duruma yol açabiliyor.

İşte tam olarak bu konuyla ilgili internette ilginç bir yöntem patladı. Bu yöntem sayesinde çöpü tek hamleyle tenekeden ayıracak, çöp tenekesini tutmak için başka birine ihtiyaç duymayacaksınız.

NE YAPMAK GEREKİYOR



Bir matkap alın ve çöp kutunuzun dibine yakın dikkatlice iki delik açın. Çöp torbasının yırtılıp, sızıntı yapmamasına karşı delikleri çok aşağıdan delmeyin.

Bunu yaparak, çöp kutusuna havanın girmesine izin veriyor, bu da poşetin sıkışıp kalmasına engel oluyor. Böylece siz de hiç zorlanmadan çöpü, tenekeden çıkarabileceksiniz. Hepsi bu!