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Çöpe atmadan önce bunu deneyin! Ütü yanığını anında gideriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

En sevdiğiniz bluzu ütülerken yanlışlıkla yanık izi bırakmaktan daha kötü bir şey olamaz. Ancak panik yapmanıza gerek yok sizin için bir çözüm bulduk. Ancak bu çözümün yalnızca hafif izlerde işe yaradığını unutmayın.

Çöpe atmadan önce bunu deneyin! Ütü yanığını anında gideriyor

Ciddi şekilde yanmış gömlek ve pantolonları veya erimiş eşyaları tamir edemiyoruz. Ancak hafif yanık izi için bir çözümümüz var.

En etkili yöntem kesinlikle işareti biraz amonyak ve hidrojen peroksit ile ıslak tutmaktır. Bir damlalıkla lekenin üzerine birkaç damla damlatın. Birkaç dakika ile bir saat arasında bekletin. Süre, yanık izinin ciddiyetine bağlıdır. Lekenin kurumasına izin vermeyin. Bu iki ürünle lekenin nemli kaldığından emin olun ve ardından giysiyi çamaşır makinesine atın ve suyla durulama yapın.

HIZLI ÇÖZÜM

Söz konusu gömleği aynı gün giymeyi planlıyorsanız, farklı bir çözüme ihtiyacınız olacak ve bizde sizin için bir çözüm var. Bu şekilde gömleği çamaşır makinesinden geçirmek zorunda kalmayacaksınız, bu size çok zaman kazandıracaktır. Yapacağın şey şudur: Lekeye biraz sirke sür ve sonra temiz bir bezle sil.

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