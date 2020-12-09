Çöpe atmadan önce bunu deneyin! Ütü yanığını anında gideriyor

Ciddi şekilde yanmış gömlek ve pantolonları veya erimiş eşyaları tamir edemiyoruz. Ancak hafif yanık izi için bir çözümümüz var.

En etkili yöntem kesinlikle işareti biraz amonyak ve hidrojen peroksit ile ıslak tutmaktır. Bir damlalıkla lekenin üzerine birkaç damla damlatın. Birkaç dakika ile bir saat arasında bekletin. Süre, yanık izinin ciddiyetine bağlıdır. Lekenin kurumasına izin vermeyin. Bu iki ürünle lekenin nemli kaldığından emin olun ve ardından giysiyi çamaşır makinesine atın ve suyla durulama yapın.

HIZLI ÇÖZÜM

Söz konusu gömleği aynı gün giymeyi planlıyorsanız, farklı bir çözüme ihtiyacınız olacak ve bizde sizin için bir çözüm var. Bu şekilde gömleği çamaşır makinesinden geçirmek zorunda kalmayacaksınız, bu size çok zaman kazandıracaktır. Yapacağın şey şudur: Lekeye biraz sirke sür ve sonra temiz bir bezle sil.

