Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Giyim tarzı adı verilen kavram; küpe gibi en küçük aksesuardan, ceket ya da kaban gibi büyük parçalara kadar bir bütündür. Bir kıyafeti tüm ayrıntılarıyla tamamlamadan stil sahibi olduğunuzdan söz edemezsiniz. Duruma elverişli giyinmemek, bulunduğunuz ortamdaki konforunuzu da azaltır.
Tek parça elbiselerle ya da alt üst kombin halinde satılan parçalarla kendinizi garantiye aldığınızı sanıyorsanız, bir kez daha düşünün. Yılın büyük bölümünde kullanmak zorunda olduğunuz bir aksesuar var: Çoraplarınız! Çorap giymek ya da giymemek, başlı başına bir tarz ifadesidir. Kıyafetinizi seçtikten sonra altına doğru çorap seçimi yapabilmek ise hem tecrübe ister, hem de bazı püf noktalarına hakim olmayı gerektirir.
Sağlıklı çorap seçimi için önce bedeninizi iyi tanıyın. Özellikle külotlu çorap tercih edecekseniz, doğru seçimler yaparak bacaklarınızdaki küçük kusurları rahatlıkla kamufle edebilirsiniz. Toplu bacakları dikine çizgili desenlerle uzun ve zayıf göstermek mümkün. Bacakta hafif çarpıklıklar varsa çok düz çizgiler yerine sarmallar tercih edilmeli. Daha kısa çoraplar için de bilek bölgesinin yapısına bakmakta fayda var. Dolgun bilekleri olanlar küt modelleri tercih etmemeli.
Kısa boylu kadınlar külotlu çorap seçiminde dev desenlerden uzak durmalı. Minik puantiyeler, küçük çiçek ve geometrik desenler minyon tiplere çok daha uygun. Zayıf ve uzun olanlar ise rahatlıkla iri ve köşeli desenlerden ilham alabilir. Pantolon altına renkli çorap giymekten çekinmeyin ancak sadece renk uyumu var diye resmi bir kıyafetin altına ananas desenli çorap giymek de pek doğru değil. Ani gelişen bir ev ziyaretinde komik duruma düşebilirsiniz!
Malzeme konusu özellikle çorabın kullanım amacına göre önem kazanır. Örneğin; koşuya gidiyorsanız, pamuklu çorap tercih etmeyin. Pamuk teri emer, ıslanan çorap da bir türlü ayağınızda kurumadığından rahatsız eder. Bunun yerine polyester ve naylon gibi sentetik malzemeler tercih ederek terin dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Soğuk günlerde yün çorap spor için doğru bir seçenektir. Klasik giyindiğiniz iş ve toplantı günlerinde rahatlıkla pamuk çorap kullanabilirsiniz.
Çorap piyasasında çeşitlilik arttıkça neredeyse her tarz ayakkabıya uygun çorap modelleri de görücüye çıktı. Babet çorabı olarak bilinen çoraplardan bolca bulundurun, zira bunlar hemen hemen hiçbir modelin altında eğreti durmaz, sizi rahatsız etmez. Bu çoraplar ayakkabının içinde saklı kaldığı için rengin ve desenin de önemi yoktur. Pantolon çorap uyumunu yakalamak için kısa pantolon giydiğinizde soket çorapları da tercih edebilirsiniz. Eğer iddialı tarzınıza güveniyorsanız; kısa kot etek, diz altı çorap ve spor ayakkabıyla çok şık kombinler yapabilirsiniz.
Mini eteklerle renkli opak çoraplar kullanabilirsiniz. Siyah opak çorap ise, hemen her kıyafete uyan bir model olarak dolabınızdaki vazgeçilmez yerini almalı. Elbiseniz tek renkli sade bir model ise, dantelli çoraplar ile şık bir görünüm yakalamanız mümkün. Özellikle kısa eteklerle dantelli soket çorapların uyumu tartışılmaz. Gece çıkarken, minik taşların ışıltısı çoraplara bile yansımalıdır. Abiye kıyafetinizle arkadan dikişli çorapları da birleştirebilirsiniz. Dişiliğinizi vurgulamak istediğinizde file çoraplar yardımınıza koşabilir.
Rengarenk çoraplar sizi korkutmasın, hatta beyaz renkten daha çok korkun! Çorapta beyaz renk, sadece spor ayakkabı ile giyildiğinde doğru etkiyi yaratan zor bir seçimdir. Bunun yerine renklerin enerjisine güvenin. Kimi zaman "Lacivert pantolon altına ne renk çorap giyilir?" gibi sorular kafanızı kurcalayabilir. Tereddütte kaldığınız durumlarda "ton sür ton" adı verilen moda akımına sığınabilirsiniz! Lacivert giydiğinizde pantolondan çoraba, hatta ayakkabıya kadar laciverdin tonlarından yararlanabilirsiniz. Aynı rengin tonlarını kombine etmekten oluşan bu moda akımı son zamanlarda oldukça popüler. Ton sür ton, tarzına önem veren erkeklerin de faydalanabileceği bir tarz. "Erkek çorap rengi neye göre seçilir?" sorusunun tek bir cevabı yok ama kravat ve kemer gibi detaylarla çorap renginin aynı olmasını hedef alabilirsiniz.
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