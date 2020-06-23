Çorap Seçmenin Püf Noktaları

Giyim tarzı adı verilen kavram; küpe gibi en küçük aksesuardan, ceket ya da kaban gibi büyük parçalara kadar bir bütündür. Bir kıyafeti tüm ayrıntılarıyla tamamlamadan stil sahibi olduğunuzdan söz edemezsiniz. Duruma elverişli giyinmemek, bulunduğunuz ortamdaki konforunuzu da azaltır. Tek parça elbiselerle ya da alt üst kombin halinde satılan parçalarla kendinizi garantiye aldığınızı sanıyorsanız, bir kez daha düşünün. Yılın büyük bölümünde kullanmak zorunda olduğunuz bir aksesuar var: Çoraplarınız! Çorap giymek ya da giymemek, başlı başına bir tarz ifadesidir. Kıyafetinizi seçtikten sonra altına doğru çorap seçimi yapabilmek ise hem tecrübe ister, hem de bazı püf noktalarına hakim olmayı gerektirir. Çorap Seçimi Nasıl Olmalı? 1. Bacak formunuza göre seçim yapın Sağlıklı çorap seçimi için önce bedeninizi iyi tanıyın. Özellikle külotlu çorap tercih edecekseniz, doğru seçimler yaparak bacaklarınızdaki küçük kusurları rahatlıkla kamufle edebilirsiniz. Toplu bacakları dikine çizgili desenlerle uzun ve zayıf göstermek mümkün. Bacakta hafif çarpıklıklar varsa çok düz çizgiler yerine sarmallar tercih edilmeli. Daha kısa çoraplar için de bilek bölgesinin yapısına bakmakta fayda var. Dolgun bilekleri olanlar küt modelleri tercih etmemeli.

2. Desenleri hafife almayın Kısa boylu kadınlar külotlu çorap seçiminde dev desenlerden uzak durmalı. Minik puantiyeler, küçük çiçek ve geometrik desenler minyon tiplere çok daha uygun. Zayıf ve uzun olanlar ise rahatlıkla iri ve köşeli desenlerden ilham alabilir. Pantolon altına renkli çorap giymekten çekinmeyin ancak sadece renk uyumu var diye resmi bir kıyafetin altına ananas desenli çorap giymek de pek doğru değil. Ani gelişen bir ev ziyaretinde komik duruma düşebilirsiniz! 3. Malzemeye önem verin Malzeme konusu özellikle çorabın kullanım amacına göre önem kazanır. Örneğin; koşuya gidiyorsanız, pamuklu çorap tercih etmeyin. Pamuk teri emer, ıslanan çorap da bir türlü ayağınızda kurumadığından rahatsız eder. Bunun yerine polyester ve naylon gibi sentetik malzemeler tercih ederek terin dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Soğuk günlerde yün çorap spor için doğru bir seçenektir. Klasik giyindiğiniz iş ve toplantı günlerinde rahatlıkla pamuk çorap kullanabilirsiniz. 4. Çorap yüksekliğini doğru ayarlayın Çorap piyasasında çeşitlilik arttıkça neredeyse her tarz ayakkabıya uygun çorap modelleri de görücüye çıktı. Babet çorabı olarak bilinen çoraplardan bolca bulundurun, zira bunlar hemen hemen hiçbir modelin altında eğreti durmaz, sizi rahatsız etmez. Bu çoraplar ayakkabının içinde saklı kaldığı için rengin ve desenin de önemi yoktur. Pantolon çorap uyumunu yakalamak için kısa pantolon giydiğinizde soket çorapları da tercih edebilirsiniz. Eğer iddialı tarzınıza güveniyorsanız; kısa kot etek, diz altı çorap ve spor ayakkabıyla çok şık kombinler yapabilirsiniz.