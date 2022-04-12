Çorum'da ortalık savaş alanına döndü! İki aile arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arsında başlayan sözlü tartışma kavgaya silahlı çatışmaya dönüştü. Aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyürken, ailelerin karıştığı silahlı kavgada kan aktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralandı.

Olayın duyulmasına üzerine köye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alınırken ayrıca olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele geçirildi.

(İHA)

