Abartısız makyaj mı dediniz? Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Minimal ama ışıltılı, sade ama etkileyici bir görünüm istiyorsanız Clean Girl makyaj trendini çok seveceksiniz! Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu trend, doğal bir ten, parlak ve nemli bir cilt, hafif allık ve belirgin olmayan ama etkileyici kirpiklerle ön plana çıkıyor. Makyajda hiç uğraşılmamış havasını yakalamak isteyenler için bu görünüm hem zahmetsiz hem de oldukça şık. Siz de bu makyaj için "Ne kullanmalıyım?" diye düşünüyorsanız gelin, hazırladığımız listeye bir göz atalım!

1. Ciltte yok gibi duran: Cosrx Aloe Yatıştırıcı SPF 50 Pa+++ Nemlendirici Güneş Kremi (50 ml)

Clean Girl makyajının en önemli adımı sağlıklı görünen bir cilt! Cosrx güneş kremi ise hem cildi koruyor hem de Aloe Arborescens yaprak özü sayesinde gün boyu nemli ve sakin kalmasını sağlıyor. Yağlı his bırakmayan hafif yapısıyla makyaj altına rahatlıkla uygulanabilen güneş kremi ciltle hemen bütünleşiyor. Ne beyazlık bırakıyor ne de cildi kurutuyor, aksine nemlendirici etkisiyle hem sıcak yaz günlerinde hem de kuru kış aylarında cildinizin ihtiyacı olan bakımı eksiksiz bir şekilde karşılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Sürdükten sonra çabuk emiliyor, yapış yapış hissettirmiyor ve cildi bir tık parlatıyor. Severek kullanıyorum.”

“Yıllardır yüzüme kullandığım tek güneş kremi. Yapısı müthiş, hafif ve kolay emiliyor yağlandırmıyor.”

2. Parlayan bir cilt için: Golden Rose Make-Up Primer

O "cam gibi cilt" görünümünün sırrı Golden Rose makyaj bazında gizli! Hafif ve ipeksi dokusuyla cildi pürüzsüzleştirip parıltı katan primer, gözenekleri ve ince çizgileri gözle görülür şekilde yumuşatıyor. Fondöten altına uygulandığında makyajı daha kalıcı hale getiriyor, fondötenle karıştırıldığında ise o doğal parlaklığı cildinize yayıyor. Elmacık kemikleri ya da kaş altına tek başına uygulanarak highlighter gibi de kullanabileceğiniz baz, Clean Girl makyajı için aradığınız sade ama etkili ışıltıyı veriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zaman favorim olan bu fondöten, makyaj altında maraton koşmuşsunuz gibi değil, güzel ve doğal bir ışıltı yaratıyor.”

“Cildimi inanılmaz yumuşak yapıyor ve makyaj çok kolay uygulanıyor. Beyaz ama neredeyse görünmez ve cilde uyum sağlayarak ışıltı veriyor. Makyaj sonrasında daha iyi kapatıcılık sağlıyor ve uygulama sırasında "kaymıyor". Kesinlikle tekrar alacağım.”

3. Nemli ve doğal bitiş isteyenlere: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten (30 ml)

Hiç yok gibi durmasına rağmen cildi pürüzsüz gösteren L'Oréal Paris True Match fondöten, ten rengiyle mükemmel uyumlanan formülüyle hem kapatıcılık sağlıyor hem de cildi gün boyu nemli tutuyor. İçeriğindeki E vitamini, antioksidanlar ve hyalüronik asit sayesinde cilt kusurlarını kapatırken cilde bakım da yapıyor. Yoğun pigmentli ama hafif dokusuyla cilde doğal bir canlılık ve sağlıklı bir görünüm kazandıran fondöten, Clean Girl makyajı için ihtiyacınız olan tazeliği sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parfümsüz olduğu için hassas ciltli insanlara uygun, sivilce yapmıyor.”

“Karma bir cilde sahibim, bitişi saten gibi. Sabahtan akşamın yedisine kadar dışarıda iken bir ton bile oksitlenmedi, yüzümde ağırlık yaratmadı. Çok yakından bakılmadığı sürece asla belli olmuyor, kendi teniniz gibi görünüyor.”

4. Makyajı sabitleyen: Pastel Beauty Filter Fixing Pudra

Clean Girl görünümünü gün boyu korumak istiyorsanız Pastel sabitleyici pudra tam bir kurtarıcı! Hafif ve kadifemsi dokusuyla cildi matlaştırmadan sabitleyen ve fazla parlamayı önleyen pudra, soft focus etkisiyle ışığı kırarak ince çizgilerin ve gözeneklerin görünümünü azaltıyor. Mavi ışık koruyucu özelliğiyle de dijital ekranların zararlı etkilerine karşı cildi koruyor. Üstelik, makyajlı ya da makyajsız fark etmeksizin her cilde anında pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parlamayı önlemek ya da fondöten sabitlemek için çok uygun. Özellikle kapatıcı sonrası uygulayınca makyaj çok dayanıklı oluyor. Şeffaf ve matlaştırıcı özellikte olması güzel.”

“Favori makyaj ürünüm. Bir tanesini bitirdim, yeni aldım. Aşırı güzel. Makyaja müthiş bir bitiş sağlıyor. Her şeyi çok güzel dengeliyor ve çok güzel bir dokunuş sağlıyor.”

5. Makyaj çantanızdan çıkaramayacağınız: Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Clean Girl makyajında kaşlar ne çok belirgin ne de dağınık olur, işte bu yüzden Maybelline New York Super Lock kaş sabitleyici maskaraya ihtiyacımız var. Kaş laminasyonu etkili formülüyle kaşlarınızı gün boyu sabit tutarken hafif ve şeffaf yapısıyla asla yapış yapış bir his bırakmıyor. Hızlıca uygulanıyor, topaklanma yapmıyor ve tüm gün boyunca kaşları sabitliyor. Terlemeye ya da bulaşmaya da dayanıklı olduğu için yazın bile gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz maskara, kaşlarınızı doğal ama düzenli göstermek için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fırça yapısı gereği kullanımı gerçekten çok rahat, topaklanma yapmıyor, yapış yapış bir his yok. Günlük kullanımda herhangi bir dağılmaya rastlamadım.”

“Çok beğendim, asla yapış yapış bir his bırakmıyor. Uzun süre sabitliyor. Fırçası da gayet başarılı.”

6. Yüzünüz renk katan: A'PIEU Meyve Kokulu, Nemlendirici, Doğal Görünümlü Sıvı Allık (No: PK02)

Clean Girl makyajının o doğal pembeliğini A'PIEU allıktan daha iyi hiçbir ürün veremez! Nemli ve hafif yapısıyla ciltte adeta eriyip doğal bir renge dönüşen allık, meyve suyu kompleksi ve Bulgaristan gül suyu içeriğiyle cildi hem nemlendiriyor hem de canlılık katıyor. Ayrıca, lekelenme yapmadan kolayca dağılıyor ve renk yoğunluğunu kat kat sürerek istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hem kuru hem yağlı ciltlerde güzelce duran A'PIEU allığı ister gündüz ister gece kullanın, her zaman taze bir görünüm garanti!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu allığa bayılıyorum. Çok açık renk yapabilir veya daha çarpıcı bir etki için katmanlar halinde uygulayabilirsiniz. Benim için tüm gün kalıcı ve çok doğal görünüyor (açık, nötr, zeytin alt tonlu bir cildim var). Ayrıca uzun süre kalıcı ve her gün kullanıyorum, fiyatına göre gerçekten çok iyi.”

“Doğal görünen ve sürekli tekrar uygulamadan kalıcı, şeffaf bir rengi var. Bu allığı sürdüğümde her zaman iltifat alıyorum.”

7. Belirgin ama doğal kaşlar için: Flormar Kaş Maskarası Ve Kaş Farı (No: 403 Ashy)

Eğer kaşlarınıza doğal ama etkili bir görünüm vermek istiyorsanız Flormar kalemle tanışmalısınız! Yumuşak ucu sayesinde zahmetsizce uygulanan ürün, mat bitişli formülüyle kaşlara net ama abartısız bir ifade katıyor. Suya dayanıklı yapısıyla yaz-kış fark etmeden güvenle kullanabileceğiniz kalem, akma ya da bulaşma yapmıyor ve gün boyu kalıcılığını koruyor. Flormar, ister tek başına ister kaş farıyla birlikte, kaşlarını şekillendirmek isteyen herkesin makyaj çantasında yer alması gereken bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun yıllardır kullanıyorum, çok iyi, çok memnunum.”

“Flormar Kaş Maskarası ve Kaş Farı, doğal ve belirgin kaşlar yaratmak isteyenler için harika bir seçenek. Siyah rengi, kaşlarınıza derinlik ve netlik kazandırırken, kalem formu sayesinde uygulaması çok pratik. Günlük kullanıma uygun olan bu ürün, kaşlarınızı şekillendirirken doğal bir görünüm sağlıyor.”

8. Takma kirpik etkisi: MISSHA Kıvrık Ve Uzun Kirpik Görünümü Sunan Maskara

Kirpiklerinizi tek tek ayıran ve anında uzatan bir maskara arıyorsanız hem suya dayanıklı hem de ekstra siyah rengiyle MISSHA rimel tam sizlik! Özel sörf fırçasıyla kirpikleri kökten uca tarıyor ve dalgalı bir kıvrım veriyor. 0.15 mm mikro hacim pudrasıyla dolgunluk verirken elastik formülü gün boyu esnek ve taze bir görünüm sunuyor. Takma kirpik takmış gibi uzun ve belirgin kirpikler istiyorsanız MISSHA maskarayla o etkiyi çok rahat yakalayabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fazla makyaj sevmeyenler için harika! Çok hafif duruyor ama kalıcı, kaşıntı vs. yapmıyor beğendim.”

“Kirpikleri uzatma konusunda mükemmel. Tarama konusunda o kadar iyi değil. Kuruduğunda dökülme yapıyor. Kolay çıkıyor.”

9. Nemli görünen dudaklar: Cream Co. Dudak Parlatıcı Yağı

Clean Girl makyajındaki abartısız ama canlı dudak görünümünün sırrı Cream Co. yağında saklı! Doğal yağlarla formüle edilmiş bu dudak yağı, hem yoğun nem veriyor hem de dudaklara doğal bir dolgunluk katıyor. Yapış yapış bir his bırakmadan parlak bir bitiş sağladığı gibi ister tek başına ister ruj ya da kalem üzerine rahatça uygulanabiliyor. Cilt bariyerini güçlendiren içeriği sayesinde dudakları koruyup yumuşacık yapan Cream Co., gündüz ya da gece fark etmeksizin çantanızda mutlaka yer vermek isteyeceğiniz bir parlatıcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün harika, doğal bir vanilya kokusu var. Hem dudaklarımı nemlendirdi hem de gloss olarak kullandım. İçeriği temiz, aplikatörü de tombul çok tatlı.”

“Bu dudak parlatıcısını gerçekten çok beğendim; harika kokuyor, çok kaliteli görünüyor ve dudaklarıma parlak bir görünüm veriyor. Yanma falan yapmadı. Bu kadarı yeterli; kesinlikle tavsiye ederim.”

10. Makyajı gün boyu taze tutan: Nyx Proffesional Makyaj Sabitleyici Sprey (60 ml)

Yaptığınız Clean Girl makyajı gün içinde solup gitmesin istiyorsanız Nyx Proffesional makyaj sabitleyici sprey tam da ihtiyacınız olan ürün! Hafif ve nefes aldıran formülüyle cilde nemli ve canlı bir bitiş katan sprey, büyük boy ambalajıyla uzun süre kullanım imkanı tanıyor ve her sıktığınızda makyajınız ilk anki gibi taze kalıyor. Özellikle yaz aylarında cildinize ferahlık ve ışıltı katmak için birebir olan Nyx sprey, hem profesyonellerin hem de günlük kullanıcıların bayılarak tercih ettiği bir sabitleyici!

Kullanıcılar ne diyor?

“Makyajımı sabitlemek için çeşitli spreyler denedim ama bu, yaz ortasında bile rötuş gerektirmedi. Güzel bir ışıltı verip gözenekleri daha az belirgin hale getirmesini seviyorum. Uzun süre kalıcı, bu yüzden fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum.”

“Parlak değil, nemli bir görünüm için mükemmel. Çok uygun fiyatlı ve cildimin harika görünmesini sağlıyor.”

