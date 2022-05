CS GO CFG nereye atılır? CS GO CFG dosyası nereye kaydedilir?

CS GO CFG, oyunu kişiselleştirmek ve kolaylaştırmak adına oyuncular tarafından sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca CS GO, CFG dosyalarınıza başka bir bilgisayardan oyuna giriş yaptığınızda hazır bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Tüm bunları yapabilmek için oyuncuların bazı adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir.

CS GO CFG dosyası nereye kaydedilir?

Oyunun dosyasına kişisel ayarlarınızı kaydettiğiniz veya hazır bir şekilde bulunan bir yapılandırma dosyasına CS GO CFG veya CS GO config dosyası adı verilmektedir. CS GO config dosyası ayarları kaydetmek için;

Masaüstünde boş bir alana sağ tıklayın ve Yeni > Klasör‘e tıklayın.

Steam klasörünüze ilerleyin. (genellikle Yerel Disk (C:) içinde bulunur)

Daha sonra Program Files (x86) -> Steam -> userdata -> YOURSTEAMID -> 730 -> local -> cfg.

Eski config.cfg dosyanızı yedekleme klasörünüze yerleştirin.

Yeni config.cfg dosyanızı eski dosyanızın olduğu klasöre yerleştirin.

CS GO CFG nereye atılır?

İndirdiğiniz veya daha önceden kaydettiğiniz Steam dosyası üzerinden:

İlk önce indirmiş olduğunuz dosyanın .cfg uzantılı olması gerekmektedir.

Daha sonra Steam kurulu diske geliyoruz ve Steam >steamapps >common >Counter-Strike Global Offensive >csgo >cfg adımlarını takip ettikten sonra tekrar klasöre geliyoruz.

İndirmiş veya daha önceden kaydetmiş olduğumuz CFG’leri bu dosyaya atıyoruz.

Bu işlemlerin ardından oyuna girip konsolu açıyoruz.

CFG dosyasını hangi isimli kaydettiksek “exec cfgismi.cfg” yazıp enter tuşuna basıyoruz. Böylece CFG aktif hale getirilmiş oluyor.