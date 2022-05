CS GO görüntü ayarları nasıl olmalı? CS GO görüntü ayarları nasıl ayarlanır?

Bilindiği üzere rekabetin en yüksek olduğu oyunlardan biri de CS GO’dur. CS GO görüntü ayarları oyuncuların çok daha efektif olarak oyunda yer almasını sağlar. Oyun ayarlarının değiştiren oyuncular, çok daha akıcı oynayabilirler. Birçok oyuncu CS GO savaş oyununda belirli ayarların bulunduğunu bilir. Ancak, her oyuncu mevcut ayarlarla sınırlı kalmak istemeyebilir.

Oyuncuların çoğunun bildiği gibi FPS, oyundaki kasmaların engellenmesi için çok önemlidir. Bu nedenle görüntü ayarları dendiğinde akla ilk CS GO FPS artırma görüntü ayarları geldiği söylenebilir. Görüntü ayarları adımlarını takip ederek FPS ayarları gerçekleştirilebilir.

CS GO görüntü ayarları değişmiyor diye düşünen birçok oyuncu ayarları değiştirebileceğini gördükten sonra çok daha profesyonel bir şekilde oynar.

CS GO görüntü ayarları nasıl olmalı?

Oyuncular, gelişmiş görüntü ayarlarını yapabilirse CS GO en iyi görüntü ayarları sayesinde oyunu çok daha keyifli oynayabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek, görüntü ayarları sekmesine ulaşabilirsiniz.

Oyuna güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra oyunda “Ayarlar” seçeneğini tıklamanız ve “Görüntü Sekmesine” ulaşmanız gerekir.

Bu alandaki ayarlarda istediğiniz değişiklikleri yaparak onaylama tuşuna basabilirsiniz.

Oyundaki “Görüntü Ayarları” sekmesine giriş yaptıktan sonra belirlenen ayarlar üzerinden gelişmiş görüntü ayarlarını tamamlayabilirsiniz.

CS GO görüntü ayarları sıfırlama ile oyuncular dilerse ayarları yeniden yapılandırabilir. Parlaklık, görüntü modu, çözünürlük, görüntü oranı, dizüstü enerji tasarrufu ve devre dışı görüntü modu gibi birçok ayarı bulunan görüntü ayarları sayesinde oynadığınız CS GO oyunu çok daha keyifli bir hale gelecektir. Sıraladığımız kriterler dahilinde görüntü ayarlarını değiştirilebilir ve performansınızı bu ayarlar sayesinde yükseltebilirsiniz.