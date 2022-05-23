HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CS GO süre uzatma kodu nedir? CS GO round süresi uzatma nasıl yapılır?

CS GO süre uzatma kodu nedir? CS GO round süresi uzatma nasıl yapılır?

23.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO oyununda oyuncular, arkadaşları ile oluşturdukları oyun odalarında oyun sürelerini uzatmak isteyebilir. Bunun için de CS GO oyun uzatma kodundan yardım alır. Oyuncular bu kod sayesinde daha eğlenceli bir maç yapabilir. CS GO süre uzatma kodu nedir?

CS GO süre uzatma kodu nedir? CS GO round süresi uzatma nasıl yapılır?

Konsol oyununda savaş oyunu seçenekleri dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri CS GO’dur. CS GO oyununda oyuncuların oynayacağı maç süreleri daha öncesinde belirlenir. Ancak, oyuncu round süresini uzatmak için bir koddan yardım alabilir. CS GO süre uzatma kodu sayesinde oyuncular round süresine müdahale edebilir. CS GO round süresi uzatma işlemi, takip edilecek birkaç yönlendirme adımı ile oldukça pratiktir.

CS GO Süre Uzatma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO konsol kodları sayesinde oyuncular kendi kendilerine bazı değişiklikler yapabilir. Küçük bir kod ile round süresini uzatabiliyor olsanız da bu kod sadece arkadaşlarınızla oluşturduğunuz oyun odasında kullanılabilir.

Rekabetçi oyunlarda ise round süresi sistem tarafından belirlenir. Bu süreye kendiniz hiçbir şekilde süreye müdahale edemezsiniz. CS GO süre uzatma kodunu aşağıdaki adımları takip ederek kullanabilirsiniz.

  • Oyun içinde “ESC” tuşunun altında yer alan “é” tuşuna basmanız gerekir.
  • Konsol açıldığı zaman ilgili alana “mp_roundtime 30” yazmanız gerekir.
  • İlgili kodu yazdıktan sonra round süresi 30 dakika olarak belirlenecektir.

CS GO süre uzatma kodunu uyguladıktan sonra süreyi yeniden değiştirmek istiyorsanız, kodun sonunda yer alan sayıyı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. CS GO round kodları kullanılarak, rahatlıkla round süresini uzatabilir, arkadaşlarınızla rekabet süresini artırabilirsiniz. Oynadığınız oyunun eğlenceli bir maç olması için sürenin uzun olması gerektiğini düşünüyorsanız CS GO map süre uzatma kodu ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

CS GO sınırsız mermi kodu nedir? CS GO sınırsız mermi kodu nasıl aktifleştirilir?CS GO sınırsız mermi kodu nedir? CS GO sınırsız mermi kodu nasıl aktifleştirilir?

CS GO smoke süresi uzatma, CS GO oyununda smoke antrenmanı yapmak isteyenler tarafından kullanılır. Bunun için bazı kodları konsola girerek, oyun süresini uzatabilirsiniz. Süre uzatma kodları içinde round zamanı uzatma kodu en sık kullanılan kodlara örnektir.

CS GO bunny hızlandırma kodu nedir? CS GO'da bunny hızlandırma nasıl yapılır?CS GO bunny hızlandırma kodu nedir? CS GO'da bunny hızlandırma nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilirMilyonlarca kullanıcıya acil uyarı! Şifrenizi değiştirmeniz gerekebilir
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

Düğünde geline 2,5 kilo altın, damada 2 milyon 200 bin TL takıldı

İlginizi Çekebilir

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

Kızı annesinin son haline bakın ne yazdı

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

“Dünyanın nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.