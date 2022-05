CS GO süre uzatma kodu nedir? CS GO round süresi uzatma nasıl yapılır?

Konsol oyununda savaş oyunu seçenekleri dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri CS GO’dur. CS GO oyununda oyuncuların oynayacağı maç süreleri daha öncesinde belirlenir. Ancak, oyuncu round süresini uzatmak için bir koddan yardım alabilir. CS GO süre uzatma kodu sayesinde oyuncular round süresine müdahale edebilir. CS GO round süresi uzatma işlemi, takip edilecek birkaç yönlendirme adımı ile oldukça pratiktir.

CS GO Süre Uzatma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO konsol kodları sayesinde oyuncular kendi kendilerine bazı değişiklikler yapabilir. Küçük bir kod ile round süresini uzatabiliyor olsanız da bu kod sadece arkadaşlarınızla oluşturduğunuz oyun odasında kullanılabilir.

Rekabetçi oyunlarda ise round süresi sistem tarafından belirlenir. Bu süreye kendiniz hiçbir şekilde süreye müdahale edemezsiniz. CS GO süre uzatma kodunu aşağıdaki adımları takip ederek kullanabilirsiniz.

Oyun içinde “ESC” tuşunun altında yer alan “é” tuşuna basmanız gerekir.

Konsol açıldığı zaman ilgili alana “mp_roundtime 30” yazmanız gerekir.

İlgili kodu yazdıktan sonra round süresi 30 dakika olarak belirlenecektir.

CS GO süre uzatma kodunu uyguladıktan sonra süreyi yeniden değiştirmek istiyorsanız, kodun sonunda yer alan sayıyı istediğiniz gibi artırabilirsiniz. CS GO round kodları kullanılarak, rahatlıkla round süresini uzatabilir, arkadaşlarınızla rekabet süresini artırabilirsiniz. Oynadığınız oyunun eğlenceli bir maç olması için sürenin uzun olması gerektiğini düşünüyorsanız CS GO map süre uzatma kodu ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

CS GO smoke süresi uzatma, CS GO oyununda smoke antrenmanı yapmak isteyenler tarafından kullanılır. Bunun için bazı kodları konsola girerek, oyun süresini uzatabilirsiniz. Süre uzatma kodları içinde round zamanı uzatma kodu en sık kullanılan kodlara örnektir.