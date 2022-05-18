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CS GO FPS gösterme kodu nedir? CS GO FPS göstergesi nasıl açılır?

16.05.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FPS görüntü cihazının performansını ölçmeye yarayan bir birimdir. CS GO FPS sayacını açma için ise windows + G tuşlarına basarak game bar'ı açmak gerekir. Daha sonra açılan panelden performans kutucuğu bulunarak sol taraftaki menüden FPS sekmesine tıklanır. Sağdaki erişim iste butonuna basıldıktan sonra sayaç açma işlemi tamamlanmış olur. CS GO FPS gösterme kodu nedir, gösterge nasıl açılır?

CS GO FPS gösterme kodu nedir? CS GO FPS göstergesi nasıl açılır?

CS GO FPS gösterme kodu, tüm oyuncuların kullandığı kodlar arasında yer alır. Oyuncu için birçok fayda sağlayan bu kod ile oyun içinde alınan değerleri görmek mümkün hale gelir. Oyun içinde yer alan birçok özel kod oyuncular için belirlenmiştir. FPS gösterme kodu da oyun içinde alınan değerleri anlık olarak göstermeyi mümkün kılan bir özelliktir.

CS GO FPS göstergesi nasıl açılır?

FPS göstergesinin açılması için ilk olarak konsol bölümünün açılması gerekir. Konsol ekranı açıldıktan sonra +graph komutu girilir ve oyun ekranında bazı değerler belirir. Görüntülenen değerler, oyunun içinde alınan FPS değerleridir.

CS GO'da en ideal FPS kaç olmalı?

FPS, görüntü cihazının kalitesini ölçmeye yarayan birimdir. Ekranda gerçekleşen tam kare tarama sayısını saniye olarak ölçer ve değer olarak gösterir. Yani FPS değeri ne kadar yüksekse ekrandaki görüntü o kadar akıcı olur. Oyunu yüksek FPS ile oynayan oyuncu, görüntüyü pürüzsüz ve akıcı bir şekilde görebilir.

FPS değerinin yüksek olması oyunlarda daha iyi bir performans göstermeye yardımcı olur. İlk 3D oyunlar 6 FPS değerine sahipti fakat günümüz teknolojisinde bu sayı 300'lerin üstüne kadar çıktı. FPS göstergesini küçültmek oyunda oyuncuya kolaylık sağlar.

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CS GO FPS küçültme kodu

Oyunun kontrolünü sağlamaya yardımcı olan CS GO FPS küçültme kodu şu şekilde yapılır:

  • Göstergeyi küçültmek için konsola “net_graphproportionalfont 0” yazılır ve küçültme sağlanmış olur.
  • Göstergeyi kapatmak isteyenlerin yapacağı işlemde ise “net_graph 0” yazılır.
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CS GO FPS gösterge kapatma kodu bu şekilde yapılır.

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