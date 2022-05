CS GO crosshair kodları nelerdir? CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

Crosshair ayarı her CS GO oyuncusunun kullanması gereken bir ayardır. Bu da oyuncuların kendilerine ait olan özel oyun içi kişiselleştirmesi demektir. CS GO crosshair ayarları crosshairin boyutunu, rengini, şeklini ve kalınlığını değiştirmeye yarar. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilir, böylece oyunu kişiselleştirebilirsiniz.

CS GO crosshair kodları nelerdir?

CS GO kodları her oyuncunun kendi konforuna göre ayarlamış olduğu kodlar dizisi demektir. Profesyonel oyunculardan da esinlenerek yapabileceğiniz kodlar oyuncular için hazırlanılan rehberler sayesinde hangi kodun ne işe yaradığını da oyuncuya söyler.

Kod örneklerinden bir tanesini şu şekilde sıralamak mümkündür:

cl_crosshair_drawoutline "0"

cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0"

cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1.000000"

cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.3"

cl_crosshair_dynamic_splitdist "3"

cl_crosshair_outlinethickness "1"

cl_crosshairalpha "200"

cl_crosshaircolor "1"

cl_crosshaircolor_b "50"

cl_crosshaircolor_g "250"

cl_crosshaircolor_r "50"

cl_crosshairdot "0"

cl_crosshairgap "-1"

cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"

cl_crosshairscale "0"

cl_crosshairsize "5"

cl_crosshairstyle "4"

cl_crosshairthickness "1.15"

cl_crosshairusealpha "1"

crosshair "1"

CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

2021 yılından bu yana beğenilerek oynanan GS CO oyununda kendinize özel olarak yapacağınız birkaç ayar bulunur. CS GO crosshair ayarları da bunlardan en önemlisidir. Profesyonel oyuncuların da crosshair bilgilerini kendinize uygun bir şekilde ekleyebilmeniz mümkündür.

Crosshair kod ayarlama işlemleri konsol üzerinden yapılabilmektedir.

Crosshair kodları ile kendinize özgü bir crosshair ayarlayabilirsiniz.

Crosshair kodları; crosshair durumunu, boyutunu, rengini, kalınlığını, genişliğini, saydamlığını ve saydamlık derecesini belirlemeye yarayan kodlardır.