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CS GO crosshair kodları nelerdir? CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

16.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konsol oyunlarında, özellikle CS GO'da doğru crosshair kodları ayarları önemlidir. Crosshair kodları her oyuncunun kendine göre ayarladığı bir dizi kod anlamına gelir. Bazı oyuncular profesyonel oyunculardan ilham alarak kendilerine kod belirler. Crosshair kodları ile oyun oynarken yapılmak istenen değişiklikler yapılır. Örneğin; yürürken veya ateş ederken cl_crosshairstyle ile crosshair durumunu değiştirir ya da Cl_crosshairsize ile crosshair boyutu belirlenir.

CS GO crosshair kodları nelerdir? CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

Crosshair ayarı her CS GO oyuncusunun kullanması gereken bir ayardır. Bu da oyuncuların kendilerine ait olan özel oyun içi kişiselleştirmesi demektir. CS GO crosshair ayarları crosshairin boyutunu, rengini, şeklini ve kalınlığını değiştirmeye yarar. Bunları istediğiniz gibi değiştirebilir, böylece oyunu kişiselleştirebilirsiniz.

CS GO crosshair kodları nelerdir?

CS GO kodları her oyuncunun kendi konforuna göre ayarlamış olduğu kodlar dizisi demektir. Profesyonel oyunculardan da esinlenerek yapabileceğiniz kodlar oyuncular için hazırlanılan rehberler sayesinde hangi kodun ne işe yaradığını da oyuncuya söyler.

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Kod örneklerinden bir tanesini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • cl_crosshair_drawoutline "0"
  • cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0"
  • cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1.000000"
  • cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.3"
  • cl_crosshair_dynamic_splitdist "3"
  • cl_crosshair_outlinethickness "1"
  • cl_crosshairalpha "200"
  • cl_crosshaircolor "1"
  • cl_crosshaircolor_b "50"
  • cl_crosshaircolor_g "250"
  • cl_crosshaircolor_r "50"
  • cl_crosshairdot "0"
  • cl_crosshairgap "-1"
  • cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
  • cl_crosshairscale "0"
  • cl_crosshairsize "5"
  • cl_crosshairstyle "4"
  • cl_crosshairthickness "1.15"
  • cl_crosshairusealpha "1"
  • crosshair "1"

CS GO crosshair kodları ne işe yarar?

2021 yılından bu yana beğenilerek oynanan GS CO oyununda kendinize özel olarak yapacağınız birkaç ayar bulunur. CS GO crosshair ayarları da bunlardan en önemlisidir. Profesyonel oyuncuların da crosshair bilgilerini kendinize uygun bir şekilde ekleyebilmeniz mümkündür.

  • Crosshair kod ayarlama işlemleri konsol üzerinden yapılabilmektedir.
  • Crosshair kodları ile kendinize özgü bir crosshair ayarlayabilirsiniz.
  • Crosshair kodları; crosshair durumunu, boyutunu, rengini, kalınlığını, genişliğini, saydamlığını ve saydamlık derecesini belirlemeye yarayan kodlardır.
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