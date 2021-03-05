Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve annesi arasında büyük yüzleşme: Sen neredeydin Sultan anamız?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 119. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'un yeni bölümlerine Yamaç'ın amcası Cumali'ye karşı olan savaşı damga vuracak.

İdris Koçovalı'nın Çukur'u için savaşmayı göze alan Yamaç'ın neler yapacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Efsun ile karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Efsun'un karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Efsun'un gösterdiği beklenmedik tepki herkesi şoke etti. İkili birbirine sarılırken, Efsun bir anda Yamaç'a saldırdı.

Yamaç, sert bir tepkiyle karşılaşsa da Efsun'un ve çocuğunun peşini bırakmadı. Yaşadıklarını anlatmak ve çocuğuna kavuşmak için bir kez daha Efsun'un karşısına çıktı. İkilinin yüzleştiği bu dakikalarda Yamaç, kızının adının "Masal" olduğunu öğrendi. Yamaç, hem ailesinde hem de Çukur'da yaşanan değişimin gerçek sebebini aramaya başladı. İdris Koçovalı'nın Çukur'una sadık kalarak Amca'nın tarafına geçmeyen insanlarla birebir görüştü ve Çukur'da gizli kalan gerçeklere şahit oldu.