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Çukur 80. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! “Çukur’u haritadan silecekmiş" Koçovalılar'a büyük tehdit

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2019 20:46 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 80. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur’daki cenazenin ekrana geldiği, duygusal anların yer aldığı fragmanında Emmi, Yamaç'tan artık durmasını istiyor. Kahveye gelen sürpriz misafir 'Çukur’u haritadan silecekmiş, Koçovalıları yaşatmayacakmış' sözleriyle yaklaşan fırtınanın sinyallerini veriyor. Fadik ve Sultan’ın bir kez daha bir araya geldiği tanıtımda Yamaç’ın, “Bir şey olmuş!” sözleri ise merak uyandırıyor. İşte Çukur 80. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çukur’un 16 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek 3. sezonun 13. bölümünde, öğrendiği gerçeklerden sonra Yamaç çılgına dönecek. Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak.

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Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak.

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Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak.

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Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

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Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye atacak.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 12. bölümünde Yamaç’ı Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu’nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço’nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur’un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer’e yakalandı. Kardeşi Kadir’e karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal’i, Azer ise kardeşi Kadir’i geri aldı.

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Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Koçovalı kardeşler, Bülent’in tüm adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra sahneyi Vartolu’ya bıraktı. Her operasyona renk katan Vartolu, bu seferki çatışmanın bitişini kardeşleriyle birlikte halay çekerek kutladı. Azer, Bülent’i kullanarak Koçovalıları tuzağa çekti. Azer’i karşısında bulan Yamaç’ın elindeki silahı atarak ölüme yürüdüğü anlarda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kemal, Azer’in namlusunun ucunda bulunan Yamaç’ın önüne atlayıp onu kurtardı. Yamaç’ın kollarına düşen Kemal ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Kemal’e ne olacağı merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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