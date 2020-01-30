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Çukur 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç ve Salih'in büyük yüzleşmesi: Her şeyi anlatacaksın

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 86. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sonunda büyük yüzleşmenin gerçekleştiği tanıtımda Yamaç, Vartolu’dan cezasını kesmesini isterken Vartolu, olan biten her şeyi Yamaç’tan öğrenmek istiyor. Vartolu, Yamaç’ı itiraf etmesi için zorlarken, Yamaç’ın gözyaşları içinde ağzından dökülen “Ben babamızı…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Çukur 86. yeni bölümden ilk fragman ve son bölümde yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 3 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölüm fragmanında, Mahsun ve Vartolu'nun Çağatay Erdenet'in elinden kurtardığı Yamaç, çok zor anlar yaşıyor. Babası İdris'i öldürdüğü görüntüleri izleyen Salih, kardeşi Yamaç'tan hesap soruyor.

Çukur (2)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç’ın yüzüğünü Fatih’ten teslim alan Selim ve Cumali, Çağatay’ın yolladığı paketle birlikte dehşete düştü. Paketin içindeki parçaların Yamaç’a ait olup olmadığını öğrenmek için harekete geçen Koçovalı kardeşler bir yandan da Çağatay’a karşı, kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam etti. Uzun zaman sonra Songül’ün karşısına çıkan Akın, geçmişin acı gerçekleriyle yüzleşti. Çağatay’a ulaşmak için gözünü karartan Cumali, Çağatay’ın planından habersiz mücadelesine devam etti. Fakat, Damla’yı polise ihbar eden Çağatay, Cumali’den bir tercih yapmasını istedi.

Çukur’u terk etmesi karşılığında Damla’nın serbest bırakılacağını öğrenen Cumali ise, Damla’yı korumak için mahalleden gitti. Yamaç’ı kaybetme korkusuyla öfkesine hâkim olamayan Selim, Cumali’nin de Çukur’dan gitmesiyle tek başına kaldı. Yaptığı akıllıca planla Çağatay’ı alt eden Selim, Çağatay’ın beklenmedik karşı hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü artık sadece Koçovalılar değil, bütün Çukur zor durumda kalmıştı. Çukur’u terk etmek zorunda kalan Selim, yönetimi Akın’a bıraktı. Akın’la anlaşmak isteyen Çağatay beklediği yanıtı alamazken, Çukur için savaşacağını belli eden Akın ekran başındakileri şaşırttı. Bölümün finalinde Çağatay Erdenet’in tuzağından Yamaç’ı kurtaran Mahsun ekran başındakileri şoke etti. Yamaç yerine Ziya’nın öldüğü anlaşılan bölümde Vartolu Çukur’da yeni bir oyunu başlatma hazırlığı yaptı. Final sahnesinde Mahsun’un kurtardığı Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu’nun ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vurdum diyecek ve dizi orada bitecek yeni sonra yeni bölümden ilk fragman :)
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