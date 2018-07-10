Çukur dizisi oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar'a taksici saldırısı!

İlk Dizisi " Küçük Kadınlar " Kariyerinde birçok Tiyatro oyununda rol alan Ahmet Tansu Taşanlar'ın ilk TV projesi ise 2008 yılında oynadığı Küçük Kadınlar dizisi olmuştur.

Oyucu Ahmet Tansu Taşanlar 1984 Ankara doğumludur. Tiyatro ile 1996 yılında tanışan Ahmet Tansu Taşanlar, ilk olarak Osmangazi Kültür Merkezi bünyesinde Tiyatro'ya başlamıştır. Ardından yüksek öğrenimini de bu alanda tamamlamaya karar veren Ahmet Tansu Taşanlar, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olmuştur.

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta taksicisin uygunsuz bir şekilde el hareketi yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu yine taksi faciası notuyla paylaştığı fotoğrafın altına, 'Yenisahra havataşın önünde park halinde olduğu yer durağı olmadığı gibi park yasak! onun aracına binmek yerine başka araca bindik diye hem şoföre hem bize saldırdı, ana avrat küfür.saat 17.00 plaka 34 TJB 18 @ibbBeyazmasa sadece UYARACAKSANIZ zahmet etmeyin!' ifadelerini kullandı.

Dizi oyunculuğuna ilk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Küçük Kadınlar dizisi ile adım atan Ahmet Tansu Taşanlar bu dizide Hande Soral, Kıvanç Kasabalı, Fulya Zenginer gibi oyuncularla birlikte rol almış ve Ceyhun karakterini canlandırmıştır.

Küçük Kadınlar dizisinin ardından Bir Bulut Olsam, Yalancı Bahar, İzmir Çetesi gibi dizilerde oynayan Ahmet Tansu Taşanlar, 2014 yılında Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Kara Para Aşk dizisindeki Arda Çakır karakteri ile dikkat çekmiştir.

Bu dizinin final yapmasının ardından yine ATV ekranlarında yayınlanan Analar ve Anneler dizisinde rol alan Ahmet Tansu Taşanlar, bu dizinin de beklenenden erken final yapmasının ardından kısa bir süre ekranlara ara vermiştir.

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve Emre Kınay, Haluk Bilginer, Zeynep Çamcı, Ushan Çakır gibi güçlü oyuncu kadrosu ile ses getiren yapımlardan biri olan Kara Yazı dizisi kadrosuna dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar, bu dizide Kadir rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

