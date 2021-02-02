Çukur ve Yasak Elma yarışı... 1 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

1 Şubat Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 1 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; 1 Şubat Pazartesi akşamı Çukur, Harry Potter ve Melez Prens, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Yasak Elma, Maraşlı, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?