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Cuma namazı hangi camilerde kılınabilecek? İstanbul, Ankara’da açık camiler belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bugün koronavirüs nedeniyle ara verilen Cuma namazına geri dönülüyor. Tabii bazı önemlerle.. Cuma namazı her ilde belli camilerde kılınabilecek. İşte Cuma namazı için açıklanan önlemler ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Cuma namazı için açık olacak camiler...

Cuma namazı hangi camilerde kılınabilecek? İstanbul, Ankara’da açık camiler belli oldu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen Cuma namazına bugün çeşitli önlemler altında geri dönülüyor. Cuma namazı belli camilerde kılınacak ve Cuma namazı kılacak vatandaşların bazı kurallara uyması gerekiyor. İşte Cuma Namazı kılınacak camilerin il il listesi ve Cuma namazı önemleri

İstanbul’da Cuma namazı için açık olacak camiler

Ankara’da Cuma namazı için açık olacak camiler

Diğer iller için bulunduğunuz işlin valiliğinin internet sitesinden açık olan camileri öğrenebilirsiniz. İlinizin adınının sonuna “.gov.tr” ekleyerek valilik sayfasına ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI NASIL KILINACAK ,NASIL SAF TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Saf düzeni sosyal mesafeye uygun olarak alınacak.

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