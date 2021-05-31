Cumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

Restoran çalışanı Alpay Baykut, "Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Kendimiz burada bekliyorduk. Bugün için bu müjdeli habere odaklanmış durumdaydık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Yarından itibaren tekrardan et tezgahlarımızı, meze dolaplarımızı tamamen doldurup misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen kurallara uyalım. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların yarından itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Ataşehir'de bulunan restoranda, iş yeri çalışanları haberin ardından hazırlıklara akşamdan başladı. İş yerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışan ve işletme müdürü, alınan karar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

İşletme müdürü Ali Büyük ise, "Uzun zamandır beklemiş olduğumuz güzel haber bize ulaştı. Biz de tüm arkadaşlarımızla paylaştık. İnşallah yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

"GÖZLERİMİZ BU AKŞAM YAPILAN AÇIKLAMADAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını duyan Batman’daki lokanta ve kafe işletmecileri sabaha hazır olmak için uzun süredir kapalı olan işletmelerinin kapılarını açarak hazırlıklara başladı.

Yapılan açıklamaya sevindiklerini belirten kafe işletmecisi Aydın Aksoy, "Bizim masa ve sandalyelerimiz toplu haldeydi. Bu açıklamalar ile birlikte bütün hazırlıklarımızı yaparak yarına hazır olmak istiyoruz. Müşterilerimiz yarın geldiğinde mağduriyet yaşanmasın diye çalışmalara başladık. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi.

Sason ilçesinde restoran işletmecisi ve kebap ustası olarak çalışan Mehmetcan Usta da, “Uzun süredir bizim mekan kapalıydı. Gözlerimiz bu akşam yapılan açıklamadaydı. Açıklamalarla birlikte hemen hazırlıklara başladık. Yarına tam hazırız” diye konuştu. (DHA/İHA)





