HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

31.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunmasından sonra yarından itibaren hizmet verecek kafe ve restoranlarda hazırlıklar başladı. Ataşehir'de iş yerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışanlar mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan Batman’daki lokanta ve kafe işletmecileri sabaha hazır olmak için uzun süredir kapalı olan işletmelerinin kapılarını açarak hazırlıklara başladı.

Cumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların yarından itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Ataşehir'de bulunan restoranda, iş yeri çalışanları haberin ardından hazırlıklara akşamdan başladı. İş yerlerinde temizlik yapmaya başlayan çalışan ve işletme müdürü, alınan karar nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

"İNŞALLAH BUGÜNLERİ BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Restoran çalışanı Alpay Baykut, "Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Kendimiz burada bekliyorduk. Bugün için bu müjdeli habere odaklanmış durumdaydık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Yarından itibaren tekrardan et tezgahlarımızı, meze dolaplarımızı tamamen doldurup misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen kurallara uyalım. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun." dedi.

İşletme müdürü Ali Büyük ise, "Uzun zamandır beklemiş olduğumuz güzel haber bize ulaştı. Biz de tüm arkadaşlarımızla paylaştık. İnşallah yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

"GÖZLERİMİZ BU AKŞAM YAPILAN AÇIKLAMADAYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını duyan Batman’daki lokanta ve kafe işletmecileri sabaha hazır olmak için uzun süredir kapalı olan işletmelerinin kapılarını açarak hazırlıklara başladı.

Yapılan açıklamaya sevindiklerini belirten kafe işletmecisi Aydın Aksoy, "Bizim masa ve sandalyelerimiz toplu haldeydi. Bu açıklamalar ile birlikte bütün hazırlıklarımızı yaparak yarına hazır olmak istiyoruz. Müşterilerimiz yarın geldiğinde mağduriyet yaşanmasın diye çalışmalara başladık. Her şey için çok teşekkür ederiz" dedi.

Sason ilçesinde restoran işletmecisi ve kebap ustası olarak çalışan Mehmetcan Usta da, “Uzun süredir bizim mekan kapalıydı. Gözlerimiz bu akşam yapılan açıklamadaydı. Açıklamalarla birlikte hemen hazırlıklara başladık. Yarına tam hazırız” diye konuştu. (DHA/İHA)

5ac3e56d47cc6d6212e3ef93203330c4

30f610c71f07ff1e8dfd73f2dd40ab44

19968a8a1074262a34796a165d6ec8d7

99727cc3f1c728900b4f07d209745c25

4a2b590a-c90d-43eb-a026-d1cb21ddd7c7

a45e0e6a-b0d4-4b34-bad8-59547b77d66b

b2e5b1b5-9532-4e8e-a7e2-abaa01f5a394

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Erdoğan'ın açıklamasını 35 metrelik kebapla kutladıErdoğan'ın açıklamasını 35 metrelik kebapla kutladı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.