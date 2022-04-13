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"Cumhurbaşkanı Adayımız Manus Yavaş" diyen Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

13.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasıyla kulisleri hareketlendiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ı desteklerini belirterek HDP'ye yüklendi.

"Cumhurbaşkanı Adayımız Manus Yavaş" diyen Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak işaret etmişti.

Mansur Yavaş sözlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir TV programında konuşan ve "Neden İmamoğlu değil?" soruusuna yanıt veren Özdağ, "İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." demişti.

ÖZDAĞ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Önceki gün katıldığı televizyon programındaki konuşmasını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak yeni bir açıklama yapan Özdağ, Yavaş'ı desteklediğini yineledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Mansur Yavaş’ı aday gösterince ayağa kalkıp protesto edenler, Selahattin Demirtaş İmamoğlu’nu destekleyince alkışlıyorlar. Evet, Zafer Partisi, Yavaş’ı destekliyor. HDP ise İmamoğlu’nu. Zafer Partisi, HDP şantajını tasfiye edecek. Erdoğan’ı HDP’ye teslim olmadan aşacağız."

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ümit Özdağ

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