HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan CHP'li milletvekili Tuncay Özkan'a tepki: Haddinizi bilin! Ülke liderliğine hakaret edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan CHP'li milletvekili Tuncay Özkan'a tepki: Haddinizi bilin! Ülke liderliğine hakaret edemezsiniz

26.08.2024 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hakaretle hedef almasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı'nın "devlet başkanı" olduğunu vurgulayan Uçum "Haddinizi bilin. Ülke liderliğine hakaret edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan CHP'li milletvekili Tuncay Özkan'a tepki: Haddinizi bilin! Ülke liderliğine hakaret edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği konuşmada muhalefet için "Gösteriş müptelası elitistler" ifadesini kullanmıştı. Bu ifadeye tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Erdoğan'a "Seni sarayın züppesi seni!" ifadesini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu sözler üzerine Özkan hakkında soruşturma başlatılırken AK Parti'den de tepki yağdı.

thumbs_b_c_954959854a353886dbc96479cc8b6183

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da' CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'
Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

"CUMHURBAŞKANI SADECE DEVLETİN BAŞI DEĞİL, DEVLET BAŞKANIDIR"

Özkan'a tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum oldu. Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Uçum şunları kaydetti:

Ne yaptığınızın farkında mısınız: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinde parlamenter sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanı sadece “Devletin başı” olarak tanımlanmadı. Cumhurbaşkanına Devlet Başkanı sıfatı da verildi. Yani başkanlık sistemlerinin genel bir özelliği olarak yürütme görevini halkın iradesiyle üstlenen başkana devlet başkanı sıfatı verilmesi ilkesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da benimsendi.

Düzenleme aynen şöyle yapıldı: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, DEVLET BAŞKANI sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder (Anayasa Madde 104).

Yani eski sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanı sadece devletin başı değil, DEVLET BAŞKANIDIR. Özcesi Cumhurbaşkanı hem Halkın (Cumhurun) Başkanıdır hem de Devletin Başkanıdır. Yani Halkın iradesi Devlete egemen olmuştur.

Bunun anlamı tüm devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevinin Cumhurbaşkanında olmasıdır. Eskiden sadece “gözetme” görevi varken şimdi “temin etme” yani icrai olarak müdahale etme görevi söz konusudur.

"HALKA, DEVLETE, CUMHURBAŞKANLIĞINA, ANAYASAL DÜZENE HAKARETTİR"

Buradan yola çıkarak şunun bilinmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yürütme görevinin yanı sıra yasamaya da yargıya da düzenli ve uyumlu çalışma konusunda perspektif çizme yetkisine sahiptir.

Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün organlarını anayasal sınırlar içerisinde yönlendirebilme yetkisine sahip ve halkın yüzde elliden fazla oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanına yapılan hakaret:

Birincisi Halka yapılmış hakarettir.

İkincisi Devlete yapılmış hakarettir.

Üçüncüsü bundan sonra hangi mecradan seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı pozisyonuna gelecek herkese yapılmış hakarettir.

Dördüncüsü ve en önemlisi Anayasal Düzene yapılmış bir hakaret söz konusudur.

"BUNA KESİNLİKLE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMEZ"

Tabii ki seçilmiş irade olan Cumhurbaşkanı da eleştirilebilir. Ama belirtilen özellikleri sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına eleştiri yerine hakaret etmek asla kabul edilemez, buna Devlet de Halk da Anayasal Sistem de kesinlikle hoş görü göstermez.

Haddinizi bilin. Cumhurbaşkanının Ülke Liderliğini sadece sosyal ve siyasal açıdan değil anayasal olarak da üstlendiğinin farkına varın. Ülke Liderliğine hakaret edemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerine, karşı eleştiriyle cevap verebilirsiniz ama ne olursa olsun hakaretle cevap veremeyeceğinizi öğrenin. Yoksa her türlü hukuki ve meşru yoldan bunu öğrenirsiniz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan Mehmet Uçum Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Erdoğan'a 'gökdelenli' yanıt: Bula bula bunu buldu!

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kanlı gece: 5 ölü, 3 yaralı

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Teoman'dan gündem olan sözler! "Suriyeli kara kuruları görünce..."

Ev kiraları yine uçtu... Kadıköy zirvede

Ev kiraları yine uçtu... Kadıköy zirvede

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

Özkan'ın Erdoğan'a hakaret ettiği paylaşıma tepkiler dinmiyor! Sosyal medyada gündem oldu: Kimse böyle bir terbiyesizliği yapamaz

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.