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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı: Kapatılması daha yararlı olacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı: Kapatılması daha yararlı olacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir."

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