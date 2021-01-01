Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikri Sağlar'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Aşılarda alınan bir mesafe var. Biz de yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Hedefimiz 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar aşı gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın bir takvim içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak söylüyorum, bu vaka sayılarını daha da düşürecek. İnşallah vefat sayılarını da azaltacaktır. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı koronavirüs vakalarında bir düşüş yılı olacaktır 'BUNLAR BİZİ CİDDİ MANADA ÜZÜYOR, RAHATSIZ EDİYOR' Atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle... Bugün de bu tedbirleri yaşıyoruz. Sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın pazar bu devam ediyor. Her akşam 21.00'den itibaren bu yasak pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var.

Fakat bar, pavyon, balo şu bu vs... Dün boğazda bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Affedersiniz bu yasakları zevkimiz keyfimiz için istemiyoruz. Bilim Kurulu tespitleriyle bu adımları atıyoruz. FİKRİ SAĞLAR'A TEPKİ Bunu aslında tabii bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversilelerin kapılarından çevrildi eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur ama üniversitede okursan başörtüsü yasaktı. Bunlara sorduğun zaman normalde inanç özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bir inanç özgürlüğü o zaman bu. Bırakın artık bu işleri. Hala insanların yaşamlarına müdahale etmelerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma işlerini bıraksın. Yanına 20 tane de başörtülü koysan artık senin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir şartların içerisinde şu yoktur; Başörtülü olan hakime olamaz, başörtülü olan polis olamaz böyle bir şey var mı? Daha bunlar çok şeyler görecekler. Kuralları ayak üstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde biliyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi vitrin mankeni gibi getirip koymak artık kimseyi inandırmıyor. Geçti o günler. Parlemento'da nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri görmüyor musun bunları?