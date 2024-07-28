Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı! Karabağ ve Libya örneğini verdi: 'Bunun benzerini aynen onlara da yaparız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSRAİL MESAJI: 'BUNUN BENZERİNİ AYNEN ONLARA DA YAPARIZ'

"Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.

"GALİBA KAFADAN DA SIKINTISI VAR"

Çıktı bir tanesi affedersin terbiyesizin teki, Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı dedi. Kim bu? YRP'nin bir tane adamı var, galiba kafadan da sıkıntısı var onun. Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Abbas bize maalesef olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Biz bu Parlamento'yu kimlere açmadık ya... Biz Hak yolunda olan herkese bu Parlamento'yu açarız."