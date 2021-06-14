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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ve Macron açıklaması

14.06.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ilk yüz yüze toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmelerin detaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e "Görüşmelerimizi özel hattan yapalım" dediğini aktardı. Erdoğan Macron'la görüşmesiyle ilgili, "İslâm karşıtı olmam mümkün değil" dediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ve Macron açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerinde yeniden canlandırdıkları diyalog mekanizmalarının sürdürülmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan'la ülkelerimiz arasında pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı olarak atılması hususlarında da fikir birliğine vardık. Hatta biz görüşmelerimizi ikili olarak yapalım ve daha da ilerisi biz görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle araya birilerini sokmamızın anlamı yok kararına vardık." şeklinde konuştu.

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ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldiklerini belirterek, "Bu görüşmelerde de ikili ve bölgesel konularla Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri ele aldık. Kendileriyle diyaloğumuzu sürdürme hususunda mutabık kaldık." dedi.

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra 24 Haziran'daki zirve öncesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Her iki lidere de Türkiye'nin, Baltıkların savunmasına olan katkısının süreceğini teyit ettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de dün verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Zorlu Kovid-19 salgını şartlarında gösterdikleri başarılı ev sahipliği sebebiyle Belçika Hükümetine ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teşekkürlerini sunan Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi.

MACRON: İSLAMA KARŞI DEĞİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili,"'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi." ifadesini kullandı.

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ERDOĞAN-MİÇOTAKİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim." değerlendirmesinde bulundu.

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NATO Recep Tayyip Erdoğan

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