Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ TÜRKİYE'NİN KORUDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Avrupa Birliği’nin Avrupa’yı savunacak durumda olmadığını ve AB’nin özerklik arzusuyla NATO’yu zayıflatmaması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Avrupa’nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi devletler tarafından korunduğunu vurgulamıştı.

AB'nin nüfusunun yüzde 90’ının NATO üyesi ülkelerde yaşamasına rağmen NATO savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20’sini karşıladığını hatırlatan Stoltenberg, konunun sadece para değil coğrafya meselesi olduğunu savunmuştu.

Stoltenberg, “Tek başına bir Avrupa ya da tek başına bir ABD’ye inanmıyorum. İzlanda ve Norveç Kuzey Kutbu’na açılan kapılarımız. Türkiye’nin güneyde Suriye ve Irak ile sınırları var. Bu bölgelerin güvenliğini Türkiye üstleniyor. Batıda ABD, Kanada ve İngiltere, Atlas Okyanusu’nun iki yakasını birbirine bağlıyor. Bunların hiçbiri AB üyesi değil” açıklamasında bulunmuştu.