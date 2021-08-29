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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

29.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir seçim barajıyla ilgili devam eden çalışmalarla ilgili yüzde 7 oranının öne çıktığını MHP'nin de buna olumlu baktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim barajı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim ve siyasi partiler yasasındaki değişikliklerde sona gelindi. En merak edilen nokta seçim barajı. Baraj yüzde 5’e düşme ihtimalinden söz ediliyor. Bir başka ihtimal eğer partiler ittifak halinde seçime girerlerse onlar için ayrı bir baraj, mesela yüzde 7 ya da 10 barajının devam etmesi öngörülüyor. Seçim barajı düşecek mi? Sizin ittifaklar için başka bir baraj olması yönünde görüşünüz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"MHP DE OLUMLU BAKIYOR"

"Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabi konuşulabilir ama şimdilik böyle bir şey yok."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan MHP
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