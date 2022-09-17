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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

17.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son 1 haftadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ucuz konut projesini konuşuyor. 2 günde 2 milyondan fazla başvuru yapılan projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Seçimden sonra yeni etapların başlayacağını duyuran Erdoğan yıl sonu bitmeden inşaat çalışmalarına başlama talimatı verdiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü merakla beklenen 'cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini' duyurdu. Erdoğan projeyle ilgili, "Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından 2 gün içinde başvuru sayısı 2 milyonu geçti.

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ERDOĞAN SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

Projeyle ilgili son açıklamasını bugün yapan Erdoğan, "Seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. O zamana kadar da zaten bu inşaatların kabası bitmiş olur, yüzde 50-60 oranında ilerlenmiş olur. Çünkü orada işin tamamen bitmesi 1,5-2 yılı bulur" dedi.

"ARSA SIKINTIMIZ YOK"

Yoğun bir talebin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız. Çünkü bizim arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Arsa noktasında sıkıntı olmadıktan sonra, yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut projesiyle ilgili yıl sonu bitmeden inşaat çalışmalarına başlama talimatı verdiğini ifade etti.

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