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Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor! Vitrinde değişim beklentisi için gözler bu tarihte

12.01.2025 11:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralar gerek eski partililere gerek AK Parti MKYK'sına danışarak yoğun bir mesai harcıyor. Yerel seçimlerde alınan sonuç partide 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşlemişti. Tartışmaları sona erdirmeyi hedefleyen adım için geri sayım başladı. Hem kadro hem de parti politikalarına değişim için düğmeye basıldı, gözler 23 Şubat'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: Eski AK Partililere bile soruyor! Vitrinde değişim beklentisi için gözler bu tarihte

2002 yılından beri girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti son yerel seçimlerde daha önce görmediği bir mağlubiyet yaşadı. Birinciliği CHP'ye kaptıran AK Parti'de 'değişim' tartışmaları başladı. Kulislere göre, yerel seçimlerden sonra başlayan kongre süreci 23 Şubat'ta yepyeni bir boyut kazanacak.

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PARTİ VİTRİNİNDE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

AK Parti süreç boyunca il yönetimlerinde yüzde 75, ilçe yönetimlerinde yüzde 60’a yakın oranda değişim gerçekleştirdi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; büyük kongrede belirlenecek yeni parti vitrininde de aynı oranlarda bir değişim beklentisi bulunuyor.

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AK PARTİ KADROLARI DEĞİŞİYOR

Başta genel merkez yönetimi olmak üzere parti kadrolarında yapılacak değişim için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir istişarelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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ERDOĞAN ESKİ PARTİLİLERE DE DANIŞIYOR

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, partinin en üst karar organı olan MKYK’ya alacağı isimler konusunda öneriler almaya başladı. Özellikle kadın ve gençlerden oluşacak bir kadro kurmayı hedefleyen Erdoğan’ın, fikrine önem verdiği eski partililer de dâhil olmak üzere, birçok farklı isimle görüşerek, partinin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası konusunda da değerlendirme yaptığı belirtildi.

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SADECE KADROLAR DEĞİL, TEMEL POLİTİKALAR DA DEĞİŞECEK

AK Parti kurmayları, sadece kadro değişimi ile yetinilmeyeceğini, yeni iletişim stratejilerinin belirleneceğini ve partinin temel politikalarında değişim ve dönüşüm olacağını dile getirirken hedeflerinin yeni dönemde yeni nesil bir siyaset tarzının izlenmesi olacağını kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti değişim
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