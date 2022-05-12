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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ile gönderilecek

12.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilde 500 özel eğitim okulunda kullanılmak üzere binlerce spor malzemesi yola çıkıyor. Böylece Hakkari'den Edirne'ye 81 ilimizdeki binlerce öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ile gönderilecek

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları;

Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz.

Bu hassasiyetle tüm fertlerimiz gibi engelli kardeşlerimizin de hayata katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamlı program, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri temizlemede en güzel örneği oluşturuyor.

81 ilde 500 özel eğitim okulunda kullanılmak üzere binlerce spor malzemesi yola çıkıyor. Böylece Hakkari'den Edirne'ye 81 ilimizdeki binlerce öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan
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