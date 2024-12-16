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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.12.2024 18:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan verdiği vaadi hatırlatarak, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda konuştu. Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"16 milyonu aşkın emeklimizi temsiliyle burada bulunan siz kardeşlerimiz yıllar yılı döktüğünüz alın teriyle ülkemizin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibisiniz.

Tüm emeklilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlere olan vefa borcumuzu layıkıyla ödeyebilmemiz için göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir gayret içerisindeyiz.

"EMEKLİLERİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ İÇİN YÜK GÖRMÜYORUZ"

Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı sağlık ve ulaşım alanındaki faydalardan yararlanamadığı günler geride kaldı.

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2002'de emeklilerimizin sayısı 6.5 milyondu, bugün ise 16.6 milyon. Emeklileri sosyal güvenlik sistemimiz için yük görmüyoruz

Emeklilere banka promosyonu imkanı sağladık. Sağlık ve ulaşım başta emeklilere pek çok alanda yeni destekler verdik.

EMEKLİLERE VERİLEN SÖZLERİ UNUTTULAR!

Bugün bir konsere harcadıkları para yardım yaptık dediklerinden daha fazla. 31 Mart akşamı muhalefetin emeklilerimize verdiği sözlerin neredeyse tamamı unutuldu. Emeklilere reklam amaçlı bir iki iş dışında hiçbir şey yapmadılar vaadlerinin üzerine kalın bir sünger çektiler. Emeklilerimizle yan yana gelmek bile istemiyorlar. SGK'ya olan prim borçlarını bile ödemiyorlar.

Biz devletin kurumuna olan borçları hatırlattığımızda beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar.

SGK'ya olan prim borçlarını ödemeye gelince 40 dereden 40 kova su getiriyorlar. Siyasetçi ya olduğu gibi olacak ya da göründüğü gibi olacak.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Siyasetin limanı ahlaktır,tutarlılıktır, dürüstlüktür; Siyasetçi ya göründüğü gibi olacak ya da olduğu gibi görünecek.

Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Bunu yaparken emeklimizi memurumuzu düşüneceğiz. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız. Çalışanlarımızı ve memurumuzu da gözetecek alım güçlerinin artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

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Recep Tayyip Erdoğan erdoğan
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