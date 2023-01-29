Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili Meral Akşener'den yeni açıklama: "3. defa seçilmesinin imkansız olduğu bir sistemde..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Kongresi’nde 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağıyla ilgili başlayan tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını iddia etti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

"BU KADAR İNAT ÇIKACAĞINIZI, İRADELİ ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNMEDİLER"

"Küçücük, elektrikleri kesilen, toplantılarımızın basıldığı alanlardan buraya geldik. Hiç bugünleri göreceğimizi düşünmüş müydünüz? Biliyorum siz düşündünüz, ağabeyler muhteremler düşünmediler. Bu kadar inat çıkacağınızı, iradeli çıkacağımızı düşünmediler. Yanıldılar ve buradayız.

Hangi görüşten olursa olsun bu salonu şereflendiren herkes 2010'daki referanduma karşı çıkanlar, 2010'daki referandumun 2016'da 15 Temmuz'da bir kalkışmaya neden olduğunu bilenlerdir. Bu salonu şereflendiren herkes devletin, ordunun, hiçbir görüşün, hiçbir aidiyetin etkisinde kalmadan yönetilmesi, her bir bürokratın devletin bürokratı olması gerektiğine inananlardır. Maalesef her birimiz haklı çıktık. O referandum sunulmasaydı, insanımıza yalan söylenmeseydi 15 Temmuz kalkışması olmazdı. Bu ferasetli millet devletini sokaktan toplamıştır ve 240'ın üzerindeki şehidimiz, binlerce gazimiz olmazdı. Bunların sorumluları 2010 referandumunda milleti aldatanlardır. Ve bütün kurumlarımızı o günün şartlarında FETÖ'ye, bugünün şartlarında METO'ya teslim edenlerdir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

2017 referandumundan sonra ortaya çıkan gerçeklik ülkenin tek adam rejimiyle, ucube sistemle yönetilmesi oldu. Bugün 3'ncü defa seçilmesinin imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yeniden hukuku, yargıyı, adaleti hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler.

"KADINLARI DİNİ İNANCI NEDENİYLE SORGULAYAMAZSIN"

Başörtüsüne dair şu salonu şereflendiren başı açık-kapalı hiçbir kadının, hiçbir arkadaşımın, hiçbir erkeğin başını örten kadına karşı karşı herhangi bir tutumu, duruşu yoktur. Başörtüsünün yeniden düzenlenmesine karşı önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir kanun teklifi, arkasından Sayın Erdoğan'ın, 'Oh, oh, oh.. Bir pas geldi ben bunu gole çevireceğim' diyen bir sevindirik olma hali. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok utanıyorum. İki kızını başları örtülü olup da, okulda başlarını açmak zorunda kalmasınlar diye Amerika'da okutmuş bir babadan bahsediyorum.

Ben de biri Marmara İlahiyat Fakültesi'nde biri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başörtüsü nedeniyle çok büyük acılar çekmiş iki yeğenin, iki kız çocuğun halası olarak onun adına çok utanıyorum.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ATTIĞI ADIMI EĞER..."

Kadınları ister dini inancı sebebiyle, ister başka bir nedenle sorgulayamazsın. 'Niye kafanı açıyorsun, niye kafanı kapatıyorsun?' Sana ne? Buna böyle bakmanız lazımken Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı eğer pas olarak değerlendirip bunu gole çevireceğim diyorsanız yazıktır size. Bu ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bu sizin için golse eğer batsın bu dünya!"



