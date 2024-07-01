Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da! Kayseri'deki olayları işaret etti: "Sebebi, muhalefetin zehirli söylemleridir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Öte yandan seçim ortamının bittiği için muhalefetin vaatlerinin de sona erdiğini belirten Erdoğan, "Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artışına gittiler. Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM YOLLARI ARIYORUZ"

Seçim döneminde bir araya geldik ancak AK Parti'nin istişare toplantılarını seçim nedeni ile gerçekleştiremedik.

Geçen ay başında burada partimizin kurmay kadrosu ve vekilleri ile beraber olduk. Diyaloğa önem veriyor ve ülke konularına ortak akılla çözüm arıyoruz. AK Partili başkan arkadaşlarımızla bir araya gelelim istedik. Hem projeleri görüşelim hem yol haritasını şekillendirelim dedik. Davetimize katılanlara teşekkür ediyorum. Gerek il ziyaretleri gerek farklı toplantılarda sizlerle sık sık bir araya geleceğiz.

"22 YILDIR İKTİDARDA OLMA SEBEBİMİZ YEREL YÖNETİM BAŞARILARIDIR"

AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen başarı hikayesidir. Halkı içinden yükselmiş partiyiz. Millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. Kendimizi önce belediyelerde ispat ettik, milletimiz bizi yerel yönetimlerde tanıdı ve güvendi. 2002 yılında bu sefer ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye verdi. 22 yıldır iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki başarılarımızdır. AK Parti'nin referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu değişmemiştir değişmeyecektir. AK Parti birikimi ile vizyonu ile yerel yönetimlere tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir. Sandığı suçlama gafletine düşmedik. Tüm kademelerde gereken adımları atacağız.

"SEÇİMLER BİTİNCE MUHALEFETİN VAAT YAĞMURU DA BİTTİ"

Düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz hatta bedava yapacağız dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artışına gittiler. Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar.

Muhalefetin siyaset anlayışında köklü bir değişim yaşanmazsa önümüzde 5 yıl boyunca benzer hadiselere şahitlik edeceğiz. Yerel yönetimlerde güç zehirlenmesine kapılarak vatandaşa hayat biçimi dayatılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye ideolojik fanatizmden çok çekti. Tepeden inme yönetim anlayışının ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olmuştur. Özellikle el değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR HAKKINDA: "SEBEBİ, MUHALEFETİN ZEHİRLİ SÖYLEMİDİR"

Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını savaştan ve terör sebebiyle evini barkını vatanını terk etmiş sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri’de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini akrabalarını yakmak vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık.

İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Ayrımcılık ötekileştirme nefret dili ile insanları düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde asla kendisine yer bulamayacaktır.

"TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEK ARZUSUNDAYIZ"

Burada tüm samimiyetimle vurgulamak istiyorum. Biz bunları söylerken biz birilerini yıpratmanın peşinde değiliz. Biz muhalefeti iktidarı el birliği içinde tüm Türkiye’ye hizmet etmek arzusundayız. Bizim siyasete bakışımız bellidir. Siyaset yanlışa engel olmak hayırlı faydalı işleri desteklemektir.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE AZİZ MİLLETİMİZ SİZİ YANINDA BULACAK"

Seçilmiş olmanız milletin üzerinde bir konuma yükseldiğiniz anlamına gelmiyor. Tam aksine milletin hizmetkarı konumuna getiriyor. Onun için her an milletimizin içinde olacaksınız. İyi gününde kötü gününde aziz milletimiz sizi yanında bulacak. Yoksul gelip sizi bulmayacak siz gidip yoksulu muhtacı dertliyi bulacaksınız.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU: "SON RÖTUŞLARI YAPIYORUZ"

Başıboş köpek sorununda son rötuşları yapıyoruz. Yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek."





