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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

03.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan kastedilerek oluşturulan manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici, ayrıca manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

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Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Siyasetçi eleştirilmeyecekse demokrasi nerede
ülkenin tek sorunu bu zaten .
tek yaptıkları bu.

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