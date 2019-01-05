Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüşüyor

\u0130stanbul DHA - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Petro Poro\u015fenko ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor. Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flad\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\nKimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Ke\u015fan'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili olduAlp, i\u015fe giderken kayal\u0131klardan d\u00fc\u015ferek \u00f6ld\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum