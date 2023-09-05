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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Herkes, tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına saygı göstermelidir'

05.09.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan olaylara değinerek "Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı! 'Herkes, tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına saygı göstermelidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Otobüslerde, metrolarda, mağazalarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık" diyen Erdoğan, "Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kültür-sanat gibi, spor gibi hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz.

Otobüslerde, metrolarda, mağazalarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık.

Hiç kimse kusura bakmasın...

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.

Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz nezdinde hem yargı önünde hesap vermeye mahkûmdur.

Ülkemizde zaman zaman hortlayan bu tür azgın azınlık vakalarının gerisindeki zihniyetle, siyasi istismarla ve sosyal sapkınlıkla mücadelemiz ilanihaye sürecektir."


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