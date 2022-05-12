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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 'Çalışmaları hızlandırın'

12.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanları sorununun çözümü için verdiği talimatı yinelediği belirtildi. Erdoğan'ın belediye başkanlarına verdiği talimat doğrultusunda 81 ilde yaklaşık 8 milyon sokak hayvanını kapsayacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 'Çalışmaları hızlandırın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda sokak hayvanları sorununun çözümü için verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Erdoğan çalışmaların hızlandırılmasını isterken talimatı doğrultusunda 81 ilde barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

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ERDOĞAN TALİMATI YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan'ın toplantının basına kapalı bölümünde belediye başkanlarına daha önce sokak hayvanlarıyla ilgili verdiği talimatı yinelediği öğrenildi. Bu çerçevede Erdoğan, belediye başkanlarına 81 ilde kurulacak barınaklar ve rehabilitasyon merkezleri için çalışmalarını hızlandırmaları talimatı da verdi.

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Toplantının basına açık bölümünün ardından il başkanları ile kapalı toplantıya devam eden Erdoğan, daha önce verdiği sokak hayvanlarıyla ilgili talimatlarını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trabzon teşkilatı tarafından Trabzonspor formasının hediye edildiği bilgisi paylaşıldı.

BAKAN KURUM DUYURDU! ERDOĞAN PAYLAŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise parti merkezinden ayrılırken gazetecilerle yaptığı sohbette, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan’ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtti. Şu an için yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı bulunduğunu söyleyen Kurum, tüm hayvanların barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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