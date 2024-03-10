Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilir mi? "Final" çıkışından sonra gündem yaratacak açıklama: "Üçüncü kez adaylığı Anayasal hakkıdır"

Yerel seçimlere yalnızca günler kala Erdoğan "Bu benim son seçimim" açıklamasıyla dikkat çekti. 8 Mart'ta düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda verdiği bu mesajdan önce Erdoğan bir kez daha 'son seçim' mesajı vermişti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın bir daha aday olabileceğini ifade etti.

2023 VE 2024 SEÇİMLERİ İÇİN 'SON' DEDİ

Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir konuşmada 'son seçim' mesajını “İnşallah 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençliğimize teslim edeceğiz” ifadeleriyle vermişti. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı konuşmada Erdoğan "benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

BOZDAĞ ANAYASA'YI HATIRLATTI: BU SON SEÇİMİ

AK Partili milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceği yönünde açıklama yaparken şunları kaydetti:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

"BİR DEFA DAHA ADAY OLABİLİR"

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YENİDEN ADAYLIK YOLUNU AÇABİLİR"

Yarınlar ne getirir,bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak,Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

AK PARTİLİ ELİTAŞ: ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR DEVAM ETMEK İSTERİZ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin Kırşehir'de düzenlediği seçim programında konuştu.

Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesinin önündeki yasal engellerin "milletin baskısıyla" kaldırılabileceğini söyleyen Elitaş, şöyle konuştu:

"Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz."

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