HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilir mi? "Final" çıkışından sonra gündem yaratacak açıklama: "Üçüncü kez adaylığı Anayasal hakkıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilir mi? "Final" çıkışından sonra gündem yaratacak açıklama: "Üçüncü kez adaylığı Anayasal hakkıdır"

10.03.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza attığı "Bu benim için bir final" çıkışı gündeme damgasını vurdu. Erdoğan Anayasa'yı işaret ederek bir daha seçime katılamayacağını işaret etmişti. Ancak Erdoğan'ın tekrar seçime katılabileceği yönünde dikkat çeken bir açıklama AK Partili milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabilir mi? "Final" çıkışından sonra gündem yaratacak açıklama: "Üçüncü kez adaylığı Anayasal hakkıdır"

Yerel seçimlere yalnızca günler kala Erdoğan "Bu benim son seçimim" açıklamasıyla dikkat çekti. 8 Mart'ta düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda verdiği bu mesajdan önce Erdoğan bir kez daha 'son seçim' mesajı vermişti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın bir daha aday olabileceğini ifade etti.

AA-20230507-31072597-31072596-AK_PARTININ_BUYUK_ISTANBUL_MITINGI

2023 VE 2024 SEÇİMLERİ İÇİN 'SON' DEDİ

Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir konuşmada 'son seçim' mesajını “İnşallah 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençliğimize teslim edeceğiz” ifadeleriyle vermişti. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı konuşmada Erdoğan "benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

AA-33930082

BOZDAĞ ANAYASA'YI HATIRLATTI: BU SON SEÇİMİ

AK Partili milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceği yönünde açıklama yaparken şunları kaydetti:
"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

"BİR DEFA DAHA ADAY OLABİLİR"

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

thumbs_b_c_00b01beabf7ac9b03ee4f49eac044a6c

"CUMHURBAŞKANIMIZA YENİDEN ADAYLIK YOLUNU AÇABİLİR"

Yarınlar ne getirir,bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak,Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

AK PARTİLİ ELİTAŞ: ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR DEVAM ETMEK İSTERİZ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin Kırşehir'de düzenlediği seçim programında konuştu.

Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesinin önündeki yasal engellerin "milletin baskısıyla" kaldırılabileceğini söyleyen Elitaş, şöyle konuştu:

"Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz."

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumuAnket sonucu açık ara fark! İBB rekabetinde İmamoğlu ipi göğüsledi... Murat Kurum için dikkat çeken '4-5 puan' yorumu
Biden Netanyahu'yu sildi: Zarar veriyor!Biden Netanyahu'yu sildi: Zarar veriyor!
Bakan Yerlikaya: Agit Akan ve çetesi yakalandıBakan Yerlikaya: Agit Akan ve çetesi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Davi Alves intihar mı etti? Hapishane yönetimi aylar öncesinden tahminde bulunmuş!

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Ümit Özdağ tekme tokat birbirine giren partililere bağırdı: ' Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya?'

Ümit Özdağ tekme tokat birbirine giren partililere bağırdı: ' Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya?'

Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı konuşurken ağladı: Şoktayım

Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı konuşurken ağladı: Şoktayım

Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı! Olayda yeni gelişme: Şimdi o sorunun yanıtı merak ediliyor

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.