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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, kabulde, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosu'nda Filistinliler'in iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti.

Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne, "Yahudi ulus devlet yasasına" ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinliler'in de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını kaydetti.

Erdoğan akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (DHA)

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