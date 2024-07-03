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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog! Bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog! Bu yanıtı verdi

03.07.2024 18:53
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03.07.2024 18:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan ile Aliyev'in diyaloğu dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" dedi, Aliyev de "Sizi görende böyle oluyor" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Üçlü toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleştirildi.

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DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" dedi, Aliyev de "Sizi görende böyle oluyor" yanıtını verdi.

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Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan aliyev
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