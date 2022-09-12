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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: 'Biz çözeriz'

12.09.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Yunanistan arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın provokasyonlarına sert bir dille yüklenmiş ve "Ey Yunan! İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de son yaptığı açıklamada Türkiye ile diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade etmişti. Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözleri çok konuşulmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: 'Biz çözeriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk jetlerine yönelik taciz ve provokasyonlarına sert bir dille yüklenmişti. "Ey Yunan! İzmir'i unutma" diyen Erdoğan, "Fazla ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebilir" demişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Miçotakis, Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini dile getirmişti. Miçotakis son yaptığı açıklamada Türkiye ile gerginlik istemediğini belirtmiş ve Türkiye ile sıcak bir çatışmanın olası olduğunu düşünmediğini söylemişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KONUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliği çözeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz."


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