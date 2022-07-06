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Cüneyt Özdemir'den Aleyna Tilki'ye şaşırtan sözler! Barış ilan ettiler: "Bir dünya starını yakından tanıdım"

06.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Take It Or Leave It şarkısı ve klibi çokça konuşulmuştu. Tilki, klipte yer alan açık sahneler sebebiyle Erol Köse ve Cüneyt Özdemir gibi isimlerden de tepki almış ve Özdemir ile girdiği laf dalaşıyla gündeme gelmişti. Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ile Aleyna Tilki, aylar sonra barışarak bir araya geldi. Özdemir'in Tilki hakkındaki açıklamaları ise şaşırttı.

Cüneyt Özdemir'den Aleyna Tilki'ye şaşırtan sözler! Barış ilan ettiler: "Bir dünya starını yakından tanıdım"

Şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle 13 saatte 1 milyon izlenme alarak rekor bir izlenme sayısına ulaşmıştı. Tilki'nin klibinde yer alan motor üstünde soyunma sahnesi adeta olay olmuştu.

CÜNEYT ÖZDEMİR LAF DALAŞINA GİRDİĞİ ALEYNA TİLKİ İLE BARIŞ İLAN ETTİ!

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir paylaşımında "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" ifadelerini kullanmış ve genç şarkıcı küplere binmişti.

ALEYNA TİLKİ'DEN SERT YANIT GELMİŞTİ

Tilki ise bu yorumu alıntılamış ve "Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık!" yorumunda bulunmuştu.

Aleyna Tilki ile girdiği laf dalaşı sonrası Cüneyt Özdemir'den gelen açıklama şaşırttı. Ünlü gazeteci YouTube videosunda Aleyna Tilki ile bir mekanda karşılaştığını ve masasına gittiğini anlattı.

"BİR DÜNYA STARINI YAKINDAN TANIMA FIRSATINI ELDE ETTİM"

Arkadaşının mekanda Aleyna Tilki olduğunu söylediğini ve "Daha bugün Aleyna'ya saydırmışım, kriz çıkmasın" diyerek gitmek istemediğini anlatan gazeteci, sonrasında Tilki'nin yanına gittiğini anlatarak ünlü şarkıcı için "Aleyna Tilki ile sohbet ettik. Bir dünya starını yakından tanıma fırsatını da elde ettim. Aleyna tabi iddiası büyük bir arkadaşımız. Ben buna hep tabi böyle demeçlerde tanık olmuştum. İlk kez karşı karşıya oturduğumuzda o iddianın büyüklüğüne ilk kez şahsım adına tanık oldum." ifadelerini kullandı.

"SON DERECE SEMPATİK BİR KARDEŞİMİZ"

Özdemir, Tilki'yi aslında sempatik bulduğunu söyledi ve "Ama son derecede sempatik bir kardeşimiz. Bir de espriden de anlıyor. En çok onu sevdim." dedi.


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Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki
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