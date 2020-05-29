Cüneyt Özdemir'den Bartu Küçükçağlayan'a: Kıskanıyorum sizi

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş Instagram canlı yayın üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli mini talk showlarıyla bir süredir karantinada hem eğleniyor hem eğlendiriyor.

İkili gece yarısı başlayan programlarında sosyal medya gündemi ve magazin konularına parmak basarken canlı yayına bol bol da ünlü konuk alıyor. Bol bol gıybet, kahkaha ve muhabbetin eşlik ettiği program 100 bini geçen izleyici sayısına ulaşıyor! Bu sebeple de zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak Cüneyt Özdemir yaptığı programda "Diyorlar ki Melikşah'ın programı 100 bin kişi izliyor. Bu yayını 78 gündür yapıyorum günlük ortalaması 200 bin... Müthiş bir ilgiyle karşılaşıyoruz" demişti. Bunun üzerine Bartu ve Melikşah yayına Özdemir'i aldı.

Cüneyt Özdemir'den Bartu Küçükçağlayan ile sohbet ederek "Kıskanıyorum tabii ya deli misin? Niye kıskanmayayım abi! Şahane iş yapıyorsunuz" dedi.



